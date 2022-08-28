"Життя прекрасне". Вдівець Руслани Писанки звернувся до покійної дружини

Чоловік вважає себе найщасливішою людиною у світі, адже Руслана Писанка була його дружиною.

Вдівець української акторки та телеведучої Руслани Писанки звернувся до покійної дружини зі щемливими словами. Пост, присвячений 40 дням з дня смерті коханої, чоловік опублікував у своєму Facebook.

"40 днів без тебе. Повинен відпустити. До побачення, мій вітерець. Спасибі друзям, що підтримали мене. Спасибі долі за неї. Мабуть, я найщасливіша людина в світі, тому що всесвіт подарував мені її… Але життя прекрасне… і триває", — зазначив Ігор Ісаков.

Локацією до нової публікації вдівець української акторки поставив місто Київ. Хоча, як відомо, Писанка померла на території Німеччини. До столиці України прибув лише її порох.

[ + – ] Руслана Писанка та Ігор Ісаков

Руслана Писанка раптово пішла з життя в ніч на 19 липня 2022. У той час акторка перебувала в Німеччині через еміграцію з України у зв'язку з повномасштабною війною. Померлій знаменитості було 56 років, а за кілька місяців до фатального дня Писанка зломала ногу під час вистави в Києві.

Пізніше стало відомо, що причиною смерті зірки сцени став рак в агресивній формі. Вдівець телеведучої розповів українським журналістам основні перебіги переїду до Німеччини. Уже там Руслана Писанка дізналась про хворобу.

[ + – ] Руслана Писанка Фото: Instagram pisankaruslana

Нагадаємо, з Русланою Писанкою через місяць після її смерті попрощалися в Києві.

Також Фокус писав про те, як Руслана Писанка розповіла про страшну хворобу своєму чоловікові.