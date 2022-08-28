"Життя прекрасне". Вдівець Руслани Писанки звернувся до покійної дружини
Чоловік вважає себе найщасливішою людиною у світі, адже Руслана Писанка була його дружиною.
Вдівець української акторки та телеведучої Руслани Писанки звернувся до покійної дружини зі щемливими словами. Пост, присвячений 40 дням з дня смерті коханої, чоловік опублікував у своєму Facebook.
"40 днів без тебе. Повинен відпустити. До побачення, мій вітерець. Спасибі друзям, що підтримали мене. Спасибі долі за неї. Мабуть, я найщасливіша людина в світі, тому що всесвіт подарував мені її… Але життя прекрасне… і триває", — зазначив Ігор Ісаков.
Локацією до нової публікації вдівець української акторки поставив місто Київ. Хоча, як відомо, Писанка померла на території Німеччини. До столиці України прибув лише її порох.
Руслана Писанка раптово пішла з життя в ніч на 19 липня 2022. У той час акторка перебувала в Німеччині через еміграцію з України у зв'язку з повномасштабною війною. Померлій знаменитості було 56 років, а за кілька місяців до фатального дня Писанка зломала ногу під час вистави в Києві.
Пізніше стало відомо, що причиною смерті зірки сцени став рак в агресивній формі. Вдівець телеведучої розповів українським журналістам основні перебіги переїду до Німеччини. Уже там Руслана Писанка дізналась про хворобу.
Нагадаємо, з Русланою Писанкою через місяць після її смерті попрощалися в Києві.
Також Фокус писав про те, як Руслана Писанка розповіла про страшну хворобу своєму чоловікові.