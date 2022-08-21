З Русланою Писанкою прощаються у Києві (фото)

Прах акторки привіз із Німеччини чоловік, Ігор Ісаков. Церемонія прощання відбувається у Спасо-Преображенському соборі, який дуже подобався Руслані Писанці.

У Києві відбувається прощання з українською телеведучою та акторкою Русланою Писанкою, яка померла від агресивної форми раку. Церемонія прощання проходить у Спасо-Преображенському соборі української столиці та розпочалася о 9-й ранку. Про це повідомляє "ТСН".

Журналіст передає, що люди збираються провести в останній шлях акторку. Прах Руслани Писанки, який із Німеччини привіз її чоловік Ігор Ісаков, стоїть позаду портрета телеведучої.

Поруч із портретом Руслани Писанки стоїть фотографія її мами, яка померла незадовго до смерті доньки.

Ігор Ісаков розповів, що прощання та відспівування Руслани Писанки відбувається у храмі, який дуже подобався акторці.

Хто прийшов попрощатися з телеведучою

Провести в останню путь прийшли родичі та зіркові друзі Руслани Писанки, зокрема чоловік акторки. Серед присутніх на церемонії прощання були колеги по сцені Ольга Сумська із чоловіком Віталієм Борисюком, Віктор Андрієнко, Леся Самаєва, продюсер Олексій Гончаренко. Також були колеги із телеканалу 1+1, де Писанка вела шоу "Твій день". Попрощатися прийшли Єгор Гордєєв, Костянтин Грубич, Неля Шовкопляс, Руслан Сенічкін.

[ + – ] Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком [ + – ] Єгор Гордєєв та Ігор Ісаков [ + – ] Єгор Гордєєв та Костянтин Грубич [ + – ] Продюсер Олексій Гончаренко

Чоловік Руслани Писанки про те, як дізнався про хворобу дружини

Чоловік Руслани Писанки розповів, що коли акторка поїхала до Німеччини, вони ще не знали, що має рак. Про хворобу дружини він дізнався, спілкуючись через телефон, стоячи в автомобільній пробці.

"Я дізнався, що у неї рак, через телефон. Стояв у пробці, якраз їхав і оформляв документи мами Русі, бо вона незадовго до цього померла. Я стояв у пробці, Руся зателефонувала, таким спокійним, абсолютно спокійним голосом сказала: "Ігорю, ти повинен знати, — у мене пухлина"", — розповів він журналістам.

За його словами, навіть почуваючись погано і проходячи лікування, вона примудрялася підтримувати своїх подруг, які скаржилися їй на життя.

Відома телеведуча померла 19 липня у Німеччині, їй було 56 років. Незадовго перед тим вона перенесла операцію. Її друг та колега Володимир Горянський розповів, що Писанка не говорила нікому про свою хворобу та не скаржилася на стан.

21 липня Ігор Ісаков розповів, що дружина мала рак в агресивній формі. 2 серпня відбулося прощання з покійною Русланою Писанкою у німецькому місті Кайзерслаутерн.