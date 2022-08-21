С Русланой Писанкой прощаются в Киеве (фото)

Прах артистки привез из Германии муж Игорь Исаков. Церемония прощания проходит в Спасо-Преображенском соборе, который очень нравился Руслане Писанке.

В Киеве проходит прощание с украинской телеведущей и актрисой Русланой Писанкой, которая умерла от агрессивной формы рака. Церемония прощания проходит в Спасо-Преображенском соборе украинской столицы и началась в 9 утра. Об этом сообщает "ТСН".

Журналист передает, что люди собираются, чтобы провести в последнюю путь артистку. Прах Русланы Писанки, который из Германии привез ее муж Игорь Исаков, стоит позади портрета телеведущей.

Рядом с портретом Русланы Писанки стоит фотография ее мамы, которая умерла незадолго до смерти дочери.

Игорь Исаков рассказал, что прощание и отпевание Русланы Писанки проходит в храме, который очень нравился артистке.

Кто пришел попрощаться с телеведущей

Провести в последнюю путь пришли родственники и звездные друзья Русланы Писанки, в том числе муж артистки. Среди присутствующих на церемонии прощания были коллеги по сцене Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком, Виктор Андриенко, Леся Самаева, продюсер Алексей Гончаренко. Также были коллеги из телеканала 1+1, где Писанка вела шоу "Твой день". Попрощаться пришли Егор Гордеев, Константин Грубич, Неля Шовкопляс, Руслан Сеничкин.

[ + – ] Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком [ + – ] Егорь Гордеев и Игорь Исаков [ + – ] Егор Гордеев и Константин Грубич [ + – ] Продюсер Алексей Гончаренко

Муж Русланы Писанки о том, как узнал о болезни жены

Супруг Русланы Писанки рассказал, что когда актриса уехала в Германию, они еще не знали, что у нее рак. О болезни жены он узнал по телефону, стоя в автомобильной пробке.

"Я узнал, что у нее рак, по телефону. Стоял в пробке, как раз ехал и оформлял документы мамы Руси, потому что она незадолго до этого умерла. Я стоял в пробке, Руся позвонила по телефону, таким спокойным, абсолютно спокойным голосом сказала: "Игорь, ты должен знать, – у меня опухоль"", — рассказал он журналистам.

По его словам, даже чувствуя себя плохо и проходя лечение, она умудрялась поддерживать своих подруг, которые жаловались ей на жизнь.

Известная телеведущая умерла 19 июля в Германии, ей было 56 лет. Незадолго до этого она перенесла операцию. Ее друг и коллега Владимир Горянский рассказал, что Писанка не говорила никому о своей болезни и не жаловалась на состояние.

21 июля Игорь Исаков рассказал, что у жены был рак в агрессивной форме. 2 августа состоялось прощание с покойной Русланой Писанкой в немецком городе Кайзерслаутерн.