"Жизнь прекрасна". Вдовец Русланы Писанки обратился к покойной жене

Мужчина считает себя самым счастливым человеком в мире, ведь Руслана Писанка была его женой.

Вдовец украинской актрисы и телеведущей Русланы Писанки обратился к покойной жене со щемящими словами. Пост, посвященный 40 дням со дня смерти возлюбленной, мужчина опубликовал в своем Facebook.

"40 дней без тебя. Должен отпустить. До свидания, мой ветерок. Спасибо друзьям, поддержавшим меня. Спасибо судьбе за нее. Пожалуй, я самый счастливый человек в мире, потому что вселенная подарила мне ее… Но жизнь прекрасна… и продолжается", – отметил Игорь Исаков.

Локацией новой публикации и архивного фото з женой вдовец украинской актрисы поставил город Киев. Хотя, как известно, Писанка скончалась на территории Германии. В столицу Украины прибыл только ее прах.

[ + – ] Руслана Писанка и Игорь Исаков

Руслана Писанка внезапно ушла из жизни в ночь на 19 июля 2022. В то время актриса находилась в Германии из-за эмиграции из Украины в связи с полномасштабной войной. Умершей знаменитости было 56 лет, а за несколько месяцев до рокового дня Писанка сломала ногу во время спектакля в Киеве.

Позже стало известно, что причиной смерти звезды сцены стал рак в агрессивной форме. Вдовец телеведущей рассказал украинским журналистам основные события перееда в Германию. Уже там Руслана Писанка узнала о болезни.

[ + – ] Руслана Писанка Фото: Instagram pisankaruslana

Напомним, с Русланой Писанкой через месяц после ее смерти простились в Киеве.

Также Фокус писал о том, как Руслана Писанка рассказала о страшной болезни своему мужу.