Вдовец Русланы Писанки рассказал о том, как узнал о болезни жены

Уехав в Германию, умершая знаменитость еще не знала об онкоболезни.

Вдовец украинской актрисы и телеведущей Русланы Писанки Игорь Исаков рассказал о том, как узнал о тяжелой болезни своей жены. Об этом пишет ТСН.

По словам мужчины, уже в Германии Руслана Писанка позвонила по телефону ему и сообщила о страшном диагнозе. Однако в этот момент актриса была полностью спокойна и не паниковала.

"Стоял в пробке, как раз ехал оформлять документы мамы Руси, потому что она незадолго до этого умерла. Я стоял в пробке, Руся позвонила по телефону, таким спокойным, абсолютно спокойным голосом сказала: "Игорь, ты должен знать, — у меня опухоль", — признался муж Писанки.

[ + – ] Руслана Писанка с мужем Фото: Instagram pisankaruslana

Игорь Исаков отметил, что даже после химиотерапии больная Руслана Писанка сохраняла хорошее настроение и поддерживала своих подруг, которые жаловались ей на жизнь.

"Вот вам пример… Понятно, что в глубине души где-то там она молилась, но все равно… По виду она всегда была улыбчивой, всегда в хорошем настроении", — добавил Исаков.

Что касается Германии, то вдовец Русланы Писанки отметил, что они не планировали специально эвакуироваться именно в эту страну.

[ + – ] С Русланой Писанкой и ее мамой попрощались в Киеве Фото: ТСН

"Мы когда убегали, мы еще не знали, куда мы поедем. В Германии живет кум, который помог нам на первых этапах. Когда она приехала, она еще была на инвалидной коляске, у нее был перелом ноги. Ее там встретили, отвезли к друзьям. Потом была длинная дорога", — признался мужчина.

Напомним, накануне в Киеве простились с Русланой Писанкой, однако похоронят телеведущую не в Украине.

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