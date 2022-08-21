Вдівець Руслани Писанки розповів про те, як дізнався про хворобу дружини

Виїхавши до Німеччини, померла знаменитість ще не знала про онкохворобу.

Вдівець української акторки та телеведучої Руслани Писанки Ігор Ісаков розповів про те, як дізнався про важку хворобу своєї дружини. Про це пише ТСН.

За словами чоловіка, уже в Німеччині Руслана Писанка зателефонувала йому та повідомила про страшний діагноз. Проте в цей момент акторка була повністю спокійною та не панікувала.

"Стояв у заторі, якраз їхав оформлювати документи мами Русі, бо вона незадовго до цього померла. Я стояв у заторі, Руся зателефонувала, таким спокійним, абсолютно спокійним голосом сказала: "Ігорю, ти мусиш знати, — у мене пухлина", — зізнався чоловік Писанки.

[ + – ] Руслана Писанка з чоловіком Фото: Instagram pisankaruslana

Ігор Ісаков зазначив, що навіть після хіміотерапії хвора Руслана Писанка зберігала хороший настрій та підтримувала своїх подруг, котрі жалілися їй на життя.

"Ось вам приклад… Зрозуміло, що в глибині душі десь там вона молилася, але ж все рівно… З вигляду вона завжди була усміхнена, завжди в доброму гуморі", — додав Ісаков.

Щодо Німеччини, то вдівець Руслани Писанки зазначив, що вони не планували спеціально евакуюватися саме в цю країну.

[ + – ] З Русланою Писанкою та її мамою попрощалися в Києві Фото: ТСН

"Ми коли тікали, ми ще не знали, куди ми поїдемо. У Німеччині живе кум, який допоміг нам на перших етапах. Коли вона приїхала, вона ж ще була на інвалідному візку, в неї був перелом ноги. Її там зустріли, відвезли до друзів. Потім була довга дорога", — зізнався чоловік.

Нагадаємо, напередодні в Києві попрощалися з Русланою Писанкою, проте поховають телеведучу не в Україні.

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