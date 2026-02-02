Похована з батьками: як виглядає могила Руслани Писанки (фото)

У мережі активно обговорюють памʼятник української легендарної акторки та телеведучої Руслани Писанки, яка пішла з життя у 2022 році через онкологію.

Це сталося, тому що один українець показав в Instagram, який виглядає має місце останнього спочинку знаменитості в Києві на Берковецькому кладовищі.

Як виглядає могила Руслани Писанки

"Це могила Руслани Писанки — української акторки, телеведучої та людини, яку любила вся Україна. Вона народилася в 1965 році в Києві. Її голос і харизма зробили її однією з найвпізнаваніших ведучих українського телебачення. Останні роки її життя були дуже важкими. Руслана боролася з онкологією. У той самий час цю ж хворобу мала її мама", — розповів автор відео.

Коли почалася велика війна у 2022 році, чоловік акторки вивіз її за кордон, аби там Руслану швидше вилікували, а сам залишився в Україні доглядати за її матірʼю.

Могила Руслани Писанки Фото: Instagram

"Вони попрощалися, розуміючи, що можуть бачитися востаннє. Мати до останнього вірила, що доньці допоможуть за кордоном. Але дива не сталося. Руслана Писанка померла в 2022 році. Майже одночасно пішла з життя і її мама", — зазначив автор відео.

Руслана Писанка похована разом з близькими Фото: Instagram

Могила мами Руслани Писанки Фото: Instagram

Пам’ятник зірки екрану виконаний з українського граніту габро.

Реакція мережі

У коментарях українці почали пригадувати, з яких проєктів памʼятають Писанку. Були й ті, кому не сподобалася лаконічність памʼятника:

"Щойно дізнався, що прізвище ПисанкО, а не ПисанкА. Легендарна жінка! Її любили і малі, і старі. Світла памʼять".

"Памятаю, коли Руслана вела прогноз погоди".

"Уся родина разом… брат зовсім молодим помер та й батько теж… Нехай вони там будуть разом без смутку та болю, у радості".

"Мені Руся запам'яталась у фільмі "Вогнем і мечем" — епізодична роль, але, як завжди, яскраво!".

"Дуже посередньо, як для такої яскравої людини!!!".

"Такий гідний чоловік. Пам'ятаю, що їх стосунки почались в досить пізньому віці. Він просто на п'єдестал її ставив. Звичайно, в його добрих намірах не всі були переконані. Так радісно бачити, що він був з нею до кінця, допомагав з найдорожчим".

