Руслана Писанка — 60 років від дня народження: шалена популярність, яскраве життя і скромна могила (фото)

17 листопада виповнилося б 60 років Руслані Писанці — акторці, телеведучій, жінці, яка у 1990–2000-х була однією з найвідоміших в Україні. Її впізнавали з першого кадру, її жарти цитували, її усмішка стала символом щирості та доброти українського телебачення.

Руслана Писанка народилася у Києві, навчалася в Інституті імені Карпенка-Карого. Справжню славу здобула після ролі у фільмі "Москаль-чарівник", а згодом стала улюбленицею мільйонів як ведуча прогнозу погоди. Фокус пропонує згадати життєвий шлях Руслани Писанки.

Руслана Писанка і її харизма

Ефіри прогнозу погоди знаменитості на телеканалі "Інтер" були театром емоцій — замість сухих цифр і назв міст глядачі отримували живу історію, сповнену чарівності та гумору.

Руслана Писанка вели прогноз погоди Фото: з відкритих джерел

Писанка знімалася у кіно, працювала в театрі, брала участь у телешоу, зокрема у "Зважених та щасливих", де схудла на 42 кілограми і знову довела — сила волі й любов до життя для неї були понад усе.

Руслана Писанка схудла на 42 кг Фото: з відкритих джерел

Знімалася у фільмах "Вогнем і мечем", "Чорна рада", "Таксі для ангела", "Душка", брала участь у шоу "Танці з зірками", "Зірка+Зірка", "Вишка". Була ведучою програм "Службовий романс" (з Володимиром Зеленським) і "Твій день" на 1+1.

Писанка також писала, знімала, озвучувала мультфільми (зокрема "Микита Кожум’яка").

Кадр з фільму "Москалик-чарівник" Фото: з відкритих джерел

Перший шлюб знаменитості був з телеоператором Іваном Писанком. Другий її чоловік — бізнесмен Ігор Ісаков, із яким побралася у 2012 році. Разом вони брали участь у шоу "Зважені та щасливі".

Смерть Руслани Писанки і скромна могила

У 2022 році акторка померла після тяжкої хвороби в Німеччині. Її прах спочатку поховали на Байковому кладовищі, а пізніше — перепоховали на Берковецькому, поруч із родичами.

Сьогодні на місці її спочинку — чорний гранітний пам’ятник із портретною гравюрою, квіти, запалені лампадки. Ніякої розкоші, жодного мармуру чи статуй. Лише стримана гідність. Могила Руслани не занедбана, але проста — без помпезності, без зайвих деталей, наче продовження її щирої, справжньої натури.

Могила Руслани Писанки та її сім'ї Фото: Скриншот TikTok

Колись її знала вся країна, аплодували мільйони, а сьогодні — лише тиша, чорний граніт і декілька живих квітів. Ця контрастна тиша ніби промовляє: навіть найяскравіша слава згасає, але любов і пам’ять залишаються.

