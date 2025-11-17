Руслана Писанка — 60 лет со дня рождения: бешеная популярность, яркая жизнь и скромная могила (фото)

17 ноября исполнилось бы 60 лет Руслане Писанке — актрисе, телеведущей, женщине, которая в 1990-2000-х была одной из самых известных в Украине. Ее узнавали с первого кадра, ее шутки цитировали, ее улыбка стала символом искренности и доброты украинского телевидения.

Руслана Писанка родилась в Киеве, училась в Институте имени Карпенко-Карого. Настоящую славу получила после роли в фильме "Москаль-волшебник", а впоследствии стала любимицей миллионов как ведущая прогноза погоды. Фокус предлагает вспомнить жизненный путь Русланы Писанки.

Руслана Писанка и ее харизма

Эфиры прогноза погоды знаменитости на телеканале "Интер" были театром эмоций — вместо сухих цифр и названий городов зрители получали живую историю, полную обаяния и юмора.

Руслана Писанка вели прогноз погоды

Писанка снималась в кино, работала в театре, участвовала в телешоу, в частности в "Зважених та щасливих", где похудела на 42 килограмма и снова доказала — сила воли и любовь к жизни для нее были превыше всего.

Руслана Писанка похудела на 42 кг

Снималась в фильмах "Огнем и мечом", "Черная рада", "Такси для ангела", "Душка", участвовала в шоу "Танцы со звездами", "Звезда+Звезда", "Вышка". Была ведущей программ "Служебный романс" (с Владимиром Зеленским) и "Твой день" на 1+1.

Писанка также писала, снимала, озвучивала мультфильмы (в частности "Никита Кожемяка").

Кадр из фильма "Москалик-волшебник"

Первый брак знаменитости был с телеоператором Иваном Писанком. Второй ее муж — бизнесмен Игорь Исаков, с которым обручилась в 2012 году. Вместе они участвовали в шоу "Зважені та щасливі".

Смерть Русланы Писанки и скромная могила

В 2022 году актриса умерла после тяжелой болезни в Германии. Ее прах сначала похоронили на Байковом кладбище, а позже — перезахоронили на Берковецком, рядом с родственниками.

Сегодня на месте ее упокоения — черный гранитный памятник с портретной гравюрой, цветы, зажженные лампадки. Никакой роскоши, никакого мрамора или статуй. Только сдержанное достоинство. Могила Русланы не заброшена, но простая — без помпезности, без лишних деталей, как продолжение ее искренней, настоящей натуры.

Могила Русланы Писанки и ее семьи

Когда-то ее знала вся страна, аплодировали миллионы, а сегодня — только тишина, черный гранит и несколько живых цветов. Эта контрастная тишина будто говорит: даже самая яркая слава угасает, но любовь и память остаются.

