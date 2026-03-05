Дослідник кладовищ розповів, як дізнатися, що на могилі була відьма (фото)

Український блогер Влад Тимошенко провів "екскурсію" Байковим кладовищем у Києві на початку весни. Після сходження снігу можна знайти несподівані речі.

Дослідник кладовищ показав, за якими ознаками можна зрозуміти, що на могилі була відьма.

Сліди відьми на могилі

Під статуєю Ісуса Христа лежало кілька незвичних знахідок, зокрема кольорові великі зуби.

"Старовинний склеп. А тут, я навіть не сумнівався, що зараз почне розтавати сніг і буде багато різних знахідок. Подивіться, тут чорний воск, тут якісь кристали такі цікаві, камінці різнокольорові з якимись рунами чи що воно таке. А тут з якихось ніби наплетених ниток зуби різнокольорові. Там ще упав щось таке як гаманець", — розповів Влад.

Сліди відьми на могилі Фото: YouTube

"Хтось щось відьмачив у підніжжя Ісуса Христа", — додав автор відео.

Статуя Ісуса Христа Фото: YouTube

Також Тимошенко показав польську частину кладовища.

"Це тут польська частина старих поховань. Нині поляки опікуються цими похованнями, цими могилами, кожної весни прибирають, вішають такі стрічечки зі своїми прапорами. І обовʼязково завжди стоять лампадки", — розповів блогер, додавши, що шкода, що багато українських могил у більш кепському стані.

Байкове кладовище Фото: YouTube

Реакція мережі

У коментарях українці дискутують щодо побаченого:

"Стосовно відношення влади до впорядкування кладовища, то якщо їй байдуже життя живих киян, як от цієї зими, той до померлих поготів!".

"Чи варто було приймати Христу такі муки заради людей, щоб вони потім творили свої сатанинські обряди біля підніжжя його статуї понівеченої, побитої якимись вандалами".

"Які моторошні кольорові зуби".

"Дякую вам за відео, за все що ви робите, хай те, що ви робите, повертається вам в тисячним добром".

