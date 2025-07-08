"Так сумно, що забувають": могила відомої української письменниці поросла бур'яном (фото)

Український блогер Владислав Тимошенко привернув увагу громадськості до проблеми занедбаних могил видатних українців. Зокрема, він показав, у якому стані могила дитячої письменниці Наталії Забіли.

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4 липня блогер опублікував на своєму YouTube-каналі відео, у якому продемонстрував занедбану могилу видатної українки на Байковому кладовищі у Києві.

Стан поховання виявився жахливим. На оприлюднених кадрах серед бур'янів та неприбраного опалого листя важко розгледіти пам'ятник авторці улюблених дитячих творів. Чоловік взявся власноруч наводити порядок задля відновлення поховання.

Завдяки пожертвам від своїх підписників Тимошенко придбав необхідні матеріали та привів могилу в порядок. Цей вчинок викликав багато схвальних реакцій у коментарях під відео.

"Я розплакалась… Владиславе, за останні тяжкі три роки — це мої радісні аж до сліз емоції…. Я так рада, що долучилась до доброї справи, так приємно, що в моїй рідній Україні така свідома, небайдужа молодь! Безмежно Вам вдячна", — написала одна з учасниць обговорення;

Могила Наталії Забіли до і після прибирання Фото: YouTube Могила Наталії Забіли до і після прибирання Фото: YouTube

"Зараз мені під 60 років. Згадую себе малою на початку 1970-х, коли у дитсадку кожен день читали серію книг про Катрусине маленьке життя. Досі відчуваю ту цікавість і радість від прочитаного. Царство небесне письменниці й нашій виховательці, що прищепила мені любов до літератури. Дуже шкода, що держава не опікується станом могил її видатних, улюблених громадян", — додала інша глядачка;

Наступна зауважила: "Вчинок, який заслуговує на повагу. Дякую щиро Вам! Дуже радісно усвідомлювати, що в наш непростий час є люди, які здатні на такі вчинки, коли до живих немає діла, а про померлих взагалі ніхто не згадує, якщо немає рідних. Ця поетеса заслуговує на таку вдячну пам’ять. Дякую!";

"Так сумно, що забувають великих людей", — прокоментував ще один глядач.

Письменниця Наталія Забіла

Наталія Забіла (1903-1985) — відома українська дитяча письменниця, перекладачка, авторка таких творів, як "Зайчикова хатка", "Пригода з автобусом", "Весна", "Два хлопчики", "Котик-воркотик", "Сиділа раз бабуся", "Равлик", "Вівчарик", "Андрійко-школяр", "На нашім лузі", "Дві білки" та багато інших. Загалом написала близько 200 книжок для дітей мільйонними накладами. Редакторка дитячих журналів "Нова книга" і "Барвінок". Очолювала Харківську письменницьку організацію (до 1947).

Наталія Забіла у молоді роки Фото: YouTube

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