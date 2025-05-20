Погруддя з могили Джима Моррісона випадково знайшли через 37 років (фото)

Соліст культового гурту The Doors, який помер у 27 років, похований на знаменитому паризькому кладовищі Пер-Лашез. І могила Моррісона стала місцем паломництва фанатів.

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Про це пише ВВС.

Члени гурту The Doors на могилі Джима Моррісона

За даними французької поліції, меморіальне погруддя американського співака Джима Моррісона, вкрадене з його могили 37 років тому, було знайдено випадково.

Статуя фронтмена гурту The Doors була виявлена в Парижі під час розслідування, проведеного фінансовим і антикорупційним підрозділом гурту, який не мав відношення до початкової крадіжки. Правоохоронці розслідували справу про шахрайство.

Могила Джима Моррісона вже давно стала місцем, де шанувальники рок-гурту можуть віддати данину поваги в незвичний спосіб — графіті розповзаються сусідніми надгробками в поетичному куточку знаменитого цвинтаря Пер-Лашез, де також розміщені могили Едіт Піаф і Оскара Вайльда.

Могила Джима Моррісона на Пер-Лашез Фото: Соцсети

Про перебіг розслідування було опубліковано мало інформації, і підозрюваних у крадіжці статуї співака, який помер 1971 року, не названо.

Поки не зрозуміло, чи буде бюст повернуто на могилу. Доглядач кладовища повідомив журналістам, що поліція з ними не зв'язувалася.

Хорватський художник Младен Мікулін вирізав бюст Моррісона з білого мармуру на 10-ту річницю смерті співака. Але вона зникла 1988 року, через сім років після того, як бюст було встановлено на могилі.

Представник спадкоємців Джима Моррісона сказав, що вони "раді чути новину" про те, що погруддя знайдено і сім'я співака хотіла б повернути його на місце.

Це не вперше, коли могила Джима Моррісона стає джерелом скандалу. У 20-ту річницю його смерті фанати влаштували на його могилі такий дебош, що їх довелося розганяти поліції.

Життя і смерть Джима Моррісона

Джим Моррісон народився в родині адмірала ВМС США Джорджа Моррісона. Коли він вирішив створити рок-групу, сім'я від нього зреклася, тож потім співак усім казав, що його батьки померли.

1965 року в Лос-Анджелесі він заснував гурт The Doors разом із клавішником Реєм Манзареком. Назва гурту була навіяна книгою Олдоса Гакслі "Двері сприйняття", у якій розповідається про вживання автором наркотиків.

Джим Моррісон

Моррісон ніколи не був одружений, але мав численні романи з прихильницями і рок-зірками. У Парижі він жив у районі Маре, де раптово помер у віці 27 років.

Його подруга Памела Курсон знайшла його мертвим у ванній. У висновку лікаря йшлося, що причиною смерті стала серцева недостатність, посилена пияцтвом.

Моррісона поховали на кладовищі Пер-Лашез. У 1990-му його батько ставив там табличку з написом грецькою: "Вірний своєму власному демону".

Нагадаємо, донині не знайдено автомобіль Джима Моррісона. Спорткар Ford Mustang Shelby GT500, подарований йому президентом звукозаписної студії Elektra Records, безслідно зник після смерті співака.