Бюст с могилы Джима Моррисона случайно нашли спустя 37 лет (фото)

Солист культовой группы The Doors, умерший в 27 лет, похоронен на знаменитом парижском кладбище Пер-Лашез. И могила Моррисона стала место паломничества фанатов.

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Об этом пишет ВВС.

Члены группы The Doors на могиле Джима Моррисона

По данным французской полиции, мемориальный бюст американского певца Джима Моррисона, украденный из его могилы 37 лет назад, был найден случайно.

Статуя фронтмена группы The Doors была обнаружена в Париже в ходе расследования, проведенного финансовым и антикоррупционным подразделением группы, которое не имело отношения к первоначальной краже. Правоохранители расследовали дело о мошенничестве.

Могила Джима Моррисона уже давно стала местом, где поклонники рок-группы могут отдать дань уважения необычным способом — граффити расползаются по соседним надгробиям в поэтическом уголке знаменитого кладбища Пер-Лашез, где также находятся могилы Эдит Пиаф и Оскара Уайльда.

Могила Джима Моррисона на Пер-Лашез Фото: Соцсети

О ходе расследования было опубликовано мало информации, и подозреваемые в краже статуи певца, умершего в 1971 году, не названы.

Пока не ясно, будет ли бюст возвращен на могилу. Смотритель кладбища сообщил журналистам, что полиция с ними не связывалась.

Хорватский художник Младен Микулин вырезал бюст Моррисона из белого мрамора на 10-ю годовщину смерти певца. Но она исчезла в 1988 году, через семь лет после того, как бюст был установлен на могиле.

Представитель наследников Джима Моррисона сказал, что они "рады слышать новость" о том, что бюст найден и семья певца хотела бы вернуть его на место.

Это не первый раз, когда могила Джима Моррисона становится источником скандала. В 20-ю годовщину его смерти фанаты устроили на его могиле такой дебош, что их пришлось разгонять полиции.

Жизнь и смерть Джима Моррисона

Джим Моррисон родился в семье адмирала ВМС США Джорджа Моррисона. Когда он решил создать рок-группу, семья от него отреклась, так что потом певец всем говорил, что его родители умерли.

В 1965 году в Лос-Анджелесе он основал группу The Doors вместе с клавишником Рэем Манзареком. Название группы было навеяно книгой Олдоса Хаксли "Двери восприятия", в которой рассказывается об употреблении автором наркотиков.

Джим Моррисон

Моррисон никогда не был женат, но у него были многочисленные романы с поклонницами и рок-звездами. В Париже он жил в районе Марэ, где внезапно скончался в возрасте 27 лет.

Его подруга Памела Курсон нашла его мертвым в ванной. В заключении врача говорилось, что причиной смерти стала сердечная недостаточность, усугубленная пьянством.

Моррисона похоронили на кладбище Пер-Лашез. В 1990-м его отец становил там табличку с надписью на греческом: "Верный своему собственному демону".

Напомним, по сей день не найден автомобиль Джима Моррисона. Спорткар Ford Mustang Shelby GT500, подаренный ему президентом звукозаписывающей студии Elektra Records бесследно исчез после смерти певца.