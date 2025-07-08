"Так грустно, что забывают": могила известной украинской писательницы поросла бурьяном (фото)

Украинский блогер Владислав Тимошенко привлек внимание общественности к проблеме заброшенных могил выдающихся украинцев. В частности, он показал, в каком состоянии могила детской писательницы Натальи Забилы.

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4 июля блогер опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором продемонстрировал заброшенную могилу выдающейся украинки на Байковом кладбище в Киеве.

Состояние захоронения оказалось ужасным. На обнародованных кадрах среди сорняков и неубранных опавших листьев трудно разглядеть памятник автору любимых детских произведений. Мужчина взялся наводить порядок своими руками, чтобы восстановить захоронения.

Благодаря пожертвованиям от своих подписчиков Тимошенко приобрел необходимые материалы и привел могилу в порядок. Этот поступок вызвал много одобрительных реакций в комментариях под видео.

"Я расплакалась… Владислав, за последние тяжелые три года — это мои радостные до слез эмоции…. Я так рада, что присоединилась к доброму делу, так приятно, что в моей родной Украине такая сознательная, неравнодушная молодежь! Бесконечно Вам благодарна", — написала одна из участниц обсуждения;

Могила Натальи Забилы до и после уборки Фото: YouTube Могила Натальи Забилы до и после уборки Фото: YouTube

"Сейчас мне под 60 лет. Вспоминаю себя маленькой в начале 1970-х, когда в детсаду каждый день читали серию книг о Катюшиной маленькой жизни. До сих пор чувствую тот интерес и радость от прочитанного. Царство небесное писательнице и нашей воспитательнице, которая привила мне любовь к литературе. Очень жаль, что государство не заботится о состоянии могил выдающихся граждан", — добавила другая зрительница;

Следующая заметила: "Поступок, который заслуживает уважения. Спасибо искренне Вам! Очень радостно осознавать, что в наше непростое время есть люди, которые способны на такие поступки, когда до живых нет дела, а об умерших вообще никто не вспоминает, если нет родных. Эта поэтесса заслуживает такой благодарной памяти. Спасибо!";

"Так грустно, что забывают великих людей", — прокомментировал еще один зритель.

Писательница Наталья Забила

Наталья Забила (1903-1985) — известная украинская детская писательница, переводчица, автор таких произведений, как "Зайчикова хатка", "Пригода з автобусом", "Весна", "Два хлопчики", "Котик-воркотик", "Сиділа раз бабуся", "Равлик", "Вівчарик", "Андрійко-школяр", "На нашім лузі", "Дві білки" и многих других. Всего написала около 200 книг для детей миллионными тиражами. Редактор детских журналов "Новая книга" и "Барвинок". Возглавляла Харьковскую писательскую организацию (до 1947).

Наталья Забила в молодые годы Фото: YouTube

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