Даже цветочек не посадили: Нине Матвиенко поставили памятник с грубой ошибкой (фото)

На Зверинецком кладбище в Киеве поставили памятник легендарной певице и народной артистке Украины Нине Матвиенко. К сожалению, в надписи мастера допустили грубую ошибку.

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Видео с кладбища опубликовали в TikTok авторы проекта об истории кладбищ.

Как можно увидеть в кадре, надгробие изготовлено из светлого мрамора с черным цветочным орнаментом, увенчано резным крестом и портретом певицы с веночком на голове.

Внимательные ценители творчества Нины Матвиенко заметили ошибку в дате смерти. На плите указаны годы жизни: 1947.10/Х — 2023.8/VII, где вместо октября (Х месяц) в дате смерти ошибочно указан июль (VII месяц).

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Критика в соцсетях

Пользователи соцсетей возмутились такой небрежностью. Кроме неточности в дате, критики обратили внимание и на слишком скромный размер портрета на фоне массивного мраморного обелиска.

"Она родилась 10 октября, а дата смерти 8 октября";

"Умерла 8 октября, а стоит дата 8 июля";

"Она же умерла как будто в октябре. Говорили, что не дожила до дня рождения несколько дней... Это надо исправить мастеру";

Комментарии под видео Фото: TikTok Комментарии под видео Фото: TikTok

"Памятник очень красивый, но фотография очень молодой Матвиенко, большинством людей ее такой не знают";

"Фото слишком маленькое, как на такой памятник".

"Памятник то поставили, а хоть бы земли нанесли, цветочек посадили... По селам люди за могилками лучше ухаживают", — написала одна из участниц обсуждения.

Нине Матвиенко поставили памятник с грубой ошибкой Фото: TikTok

Ошибка в надписи

К слову, Нина Матвиенко родилась 10 октября 1947 года на Житомирщине и отошла в вечность 8 октября 2023 года в Киеве, за два дня до своего 76-летия.

В надписи есть ошибка в дате Фото: TikTok

Прощание с Ниной Матвиенко состоялось 11 октября 2023 года в Национальной филармонии Украины. Тысячи людей в течение четырех часов отдавали дань уважения великой певице. Дочь артистки, Тоня, вспоминала, что мама перед смертью просила не плакать.

Напомним, ранее Фокус писал:

Старший сын Нины Матвиенко, который стал монахом, рассказал об особом сне после смерти мамы.