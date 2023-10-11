У Києві прощаються з Ніною Матвієнко (фото, відео)

Легендарна зірка сцени пішла з життя у віці 75 років 8 жовтня 2023 року.

Related video

У Києві прощаються з Народною артисткою України Ніною Матвієнко. Фокус розповідає, хто відвідав церемонію прощання з українською легендою.

Віддати останню шану прийшли мер Києва Віталій Кличко, Патріарх Київський та всієї Руси-України Філарет, українські співаки Дмитро Монатик, Павло Зібров, танцюристи Амадор Лопес, Дмитро Дікусар та інші. Публічне прощання відбулося в Національній філармонії.

Прощання з Матвієнко розпочалося звечора 10 жовтня з читання псалтиря за упокій у Свято-Феодосієвськоу монастирі в Києві, а зранку 11 жовтня провели заупокійну літургію і панахиду.

Сім'я покійної співачки, дочка Антоніна, зять Арсен Мірзоян, чоловік Петро Гончар та онука Уляна, подякували за пам'ять про артистку. Антоніна Матвієнко наголосила, що мама просила не плакати на її похороні та згадати щось хороше про неї. А чоловік Народної артистки України зазначив, що вона житиме у пісні.

Важливо

Ніна Матвієнко померла: легендарна виконавиця "Диких гусей" не дожила двох днів до 76-річчя (відео)

Ніна Матвієнко пішла із життя 8 жовтня 2023 року, за два дні до свого 76-річчя. Офіційно причина смерті знаменитості наразі не розкривається.

У покійної залишилися троє дітей — Антоніна, Іван та Андрій. Єдина донька легенди пішла її стопами та будує карʼєру співачки.

Ніна Матвієнко

Нагадаємо, Наталія Могилевська розповіла про останню зустріч з покійною артисткою та зізналася, що відчувала "наближення чогось серйозного".

Також Фокус писав про пісню-присвяту доньки Ніни Матвієнко, яку вона хотіла подарувати матері на 76-річчя.