Не только Том Круз: самые известные звезды, которые стали сектантами (фото)

Личная жизнь звезд является одной из самых интересных тем для обсуждения их фанатами и не только. А что, если мы скажем, что бывали случаи, когда именно религия разлучала влюбленных?

Фокус рассказывает, что известно о звездных сектантах в Голливуде и не только. Один из них — легендарный Том Круз. Его брак с Кэти Холмс распался именно из-за увлечения актера сайентологией.

Самый известный представитель Церкви сайентологии

63-летний Том Круз является открытым последователем Церкви сайентологии и активно участвует в ее социальных программах с 1990 года. Все из-за первой жены Мими Роджерс. В 2005 году звезда фильма "Ванильное небо" публично заявил, что сайентология помогла ему преодолеть дислексию, от которой тот страдал с детства.

Саентология известна своей категорической негативной позицией по отношению к психиатрии и лечению психотропными препаратами. Поэтому актер в свое время критиковал актрису Брук Шилдс за прием антидепрессантов и утверждал, что понятия "химический дисбаланс" не существует, а психиатрия якобы является псевдонаукой.

Шилдс взамен ответила актеру, чтобы тот "спасал мир от инопланетян и позволил женщинам, которые испытывают послеродовую депрессию, самим решать, какие варианты лечения для них лучше всего".

Интересно, что именно из-за своих религиозных увлечений Том развелся с Кэти Холмс и практически отсутствует в жизни единственной биологической дочери Сури.

Том Круз Фото: Соцсети

Лиза Мари Пресли

Единственная дочь Элвиса Пресли, которая умерла в возрасте 54 лет в 2023 году, рассказала о пребывании в Церкви сайентологии в своих мемуарах, опубликованных посмертно.

"Сайентология действительно помогла. Церковь ощущалась радикальной в увлекательном смысле — она совсем не была похожа на организованную религию. Она привлекала крутых, необычных, творческих людей. Она стала моим племенем", — писала Пресли, которая покинула церковь в 2014 году.

Лиза Мари Пресли Фото: Открытые источники

Бек Гансен

Музыкант вырос в семье сайентологов. Впрочем, позже заявлял, что дистанцировался от этой религии.

Мать Бека — еврейка, а отец, Дэвид Кэмпбелл, был саентологом. Бывшая жена музыканта Марисса Рибизи также является саентологом во втором поколении. Бек признал свою принадлежность к сайентологии в 2005. А уже в ноябре 2019 года заявил, что оставил сайентологию и не имеет с ней никаких связей.

Бек Гансен Фото: Википедия

Леа Ремини

Актриса, писательница и активистка была членом Церкви сайентологии более 30 лет, но вышла из нее и стала одной из самых громких критиков.

В июле 2013 года Ремини покинула Церковь, поскольку многие моменты там вызывали у нее категорическое неприятие: внутренняя политика, запрещающая рядовым членам обсуждать руководящую деятельность сайентологического лидера.

В частности, неприятности у Ремини начались после того, как она в 2006 году на свадьбе Тома Круза и Кэти Холмс задала вопрос о том, куда исчезла жена религиозного лидера Мискевиджа Шелли. Ее друзья среди сайентологов писали на нее доносы, и в конце концов активистка была внесена в сайентологический "черный список"

Леа Ремини покинула Церковь сайентологии Фото: Википедия

Мадонна

Американская певица интересуется Каббаллой (мистическое течение в иудаизме) с 90-х и некоторое время активно поддерживала Центр Каббалы.

Мадонна считает, что это существенно повлияло на ее мировоззрение, творчество и личную жизнь. Звезда использует учение для преодоления кризисов, а ее увлечение включает изучение текстов, молитвы и следование определенным духовным практикам.

"Чтобы достичь успеха, нужно быть духовным. Успех — это духовная жизнь, и точка. Я бы не была здесь, если бы не имела ее", — говорила Мэдж в подкасте Джея Шетти.

Мадонна интересуется Кабаллой Фото: Instagram madonna

Хоакин Феникс

В детстве актер состоял в религиозном движении "Дети Бога", но его семья в 1974 году оставила это движение. Также мама и папа занимались миссионерством, путешествуя по Южной Америке.

Более того, в 4 года Хоакин решил сменить имя, чтобы больше общаться с природой. Будущий актер называл себя Листом (с англ. Leaf) — именем, которое было указано в титрах нескольких фильмов с его участием, прежде чем Феникс вернул свое настоящее имя в 1991 году в возрасте 16 лет.

Хоакин Феникс в роли Наполеона Фото: Скриншот

Джон Траволта

Американский актер Джон Траволта, звезда "Криминального чтива", говорил, что уже более 50 лет исповедует сайентологию.

"Понимаете, я люблю сайентологию. Я вовлечен в нее уже 38 лет и не думаю, что без нее был бы сейчас здесь, потому что у меня было много потерь и разных негативных вещей, которые случались на протяжении лет, а она блестяще провела меня через них", — говорил Траволта в интервью The Guardian.

Основателя сайентологического движения Рона Хаббарда актер называл человеком, "который разгадал человеческий разум".

Джон Траволта с сыном Фото: John Travolta/Instagram

Отметим, что с сайентологией связан также актер, который озвучивал Барта Симпсона.

