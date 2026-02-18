Не только Том Круз: самые известные звезды, которые стали сектантами (фото)
Личная жизнь звезд является одной из самых интересных тем для обсуждения их фанатами и не только. А что, если мы скажем, что бывали случаи, когда именно религия разлучала влюбленных?
Фокус рассказывает, что известно о звездных сектантах в Голливуде и не только. Один из них — легендарный Том Круз. Его брак с Кэти Холмс распался именно из-за увлечения актера сайентологией.
Самый известный представитель Церкви сайентологии
63-летний Том Круз является открытым последователем Церкви сайентологии и активно участвует в ее социальных программах с 1990 года. Все из-за первой жены Мими Роджерс. В 2005 году звезда фильма "Ванильное небо" публично заявил, что сайентология помогла ему преодолеть дислексию, от которой тот страдал с детства.
Саентология известна своей категорической негативной позицией по отношению к психиатрии и лечению психотропными препаратами. Поэтому актер в свое время критиковал актрису Брук Шилдс за прием антидепрессантов и утверждал, что понятия "химический дисбаланс" не существует, а психиатрия якобы является псевдонаукой.
Шилдс взамен ответила актеру, чтобы тот "спасал мир от инопланетян и позволил женщинам, которые испытывают послеродовую депрессию, самим решать, какие варианты лечения для них лучше всего".
Интересно, что именно из-за своих религиозных увлечений Том развелся с Кэти Холмс и практически отсутствует в жизни единственной биологической дочери Сури.
Лиза Мари Пресли
Единственная дочь Элвиса Пресли, которая умерла в возрасте 54 лет в 2023 году, рассказала о пребывании в Церкви сайентологии в своих мемуарах, опубликованных посмертно.
"Сайентология действительно помогла. Церковь ощущалась радикальной в увлекательном смысле — она совсем не была похожа на организованную религию. Она привлекала крутых, необычных, творческих людей. Она стала моим племенем", — писала Пресли, которая покинула церковь в 2014 году.
Бек Гансен
Музыкант вырос в семье сайентологов. Впрочем, позже заявлял, что дистанцировался от этой религии.
Мать Бека — еврейка, а отец, Дэвид Кэмпбелл, был саентологом. Бывшая жена музыканта Марисса Рибизи также является саентологом во втором поколении. Бек признал свою принадлежность к сайентологии в 2005. А уже в ноябре 2019 года заявил, что оставил сайентологию и не имеет с ней никаких связей.
Леа Ремини
Актриса, писательница и активистка была членом Церкви сайентологии более 30 лет, но вышла из нее и стала одной из самых громких критиков.
В июле 2013 года Ремини покинула Церковь, поскольку многие моменты там вызывали у нее категорическое неприятие: внутренняя политика, запрещающая рядовым членам обсуждать руководящую деятельность сайентологического лидера.
В частности, неприятности у Ремини начались после того, как она в 2006 году на свадьбе Тома Круза и Кэти Холмс задала вопрос о том, куда исчезла жена религиозного лидера Мискевиджа Шелли. Ее друзья среди сайентологов писали на нее доносы, и в конце концов активистка была внесена в сайентологический "черный список"
Мадонна
Американская певица интересуется Каббаллой (мистическое течение в иудаизме) с 90-х и некоторое время активно поддерживала Центр Каббалы.
Мадонна считает, что это существенно повлияло на ее мировоззрение, творчество и личную жизнь. Звезда использует учение для преодоления кризисов, а ее увлечение включает изучение текстов, молитвы и следование определенным духовным практикам.
"Чтобы достичь успеха, нужно быть духовным. Успех — это духовная жизнь, и точка. Я бы не была здесь, если бы не имела ее", — говорила Мэдж в подкасте Джея Шетти.
Хоакин Феникс
В детстве актер состоял в религиозном движении "Дети Бога", но его семья в 1974 году оставила это движение. Также мама и папа занимались миссионерством, путешествуя по Южной Америке.
Более того, в 4 года Хоакин решил сменить имя, чтобы больше общаться с природой. Будущий актер называл себя Листом (с англ. Leaf) — именем, которое было указано в титрах нескольких фильмов с его участием, прежде чем Феникс вернул свое настоящее имя в 1991 году в возрасте 16 лет.
Джон Траволта
Американский актер Джон Траволта, звезда "Криминального чтива", говорил, что уже более 50 лет исповедует сайентологию.
"Понимаете, я люблю сайентологию. Я вовлечен в нее уже 38 лет и не думаю, что без нее был бы сейчас здесь, потому что у меня было много потерь и разных негативных вещей, которые случались на протяжении лет, а она блестяще провела меня через них", — говорил Траволта в интервью The Guardian.
Основателя сайентологического движения Рона Хаббарда актер называл человеком, "который разгадал человеческий разум".
Отметим, что с сайентологией связан также актер, который озвучивал Барта Симпсона.
