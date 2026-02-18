Не тільки Том Круз: найвідоміші зірки, які стали сектантами (фото)

Особисте життя зірок є однією з найцікавіших тем для обговорення їхніми фанатами і не тільки. А що, якщо ми скажемо, що бували випадки, коли саме релігія розлучала закоханих?

Фокус розповідає, що відомо про зіркових сектантів у Голлівуді і не тільки. Один з них — легендарний Том Круз. Його шлюб з Кеті Голмс розпався саме через захоплення актора саєнтологією.

Найвідоміший представник Церкви саєнтології

63-річний Том Круз є відкритим послідовником Церкви саєнтології та активно бере участь в її соціальних програмах з 1990 року. Усе через першу дружину Мімі Роджерс. 2005 року зірка фільму "Ванільне небо" публічно заявив, що саєнтологія допомогла йому подолати дислексію, від якої той страждав з дитинства.

Саєнтологія відома своєю категоричною негативною позицією стосовно психіатрії і лікування психотропними препаратами. Тому актор свого часу критикував акторку Брук Шилдс за прийом антидепресантів і стверджував, що поняття "хімічний дисбаланс" не існує, а психіатрія начебто є псевдонаукою.

Шилдс натомість відповіла актору, щоб той "рятував світ від інопланетян та дозволив жінкам, які відчувають післяпологову депресію, самим вирішувати, які варіанти лікування для них найкращі".

Цікаво, що саме через свої релігійні захоплення Том розлучився з Кеті Голмс та практично відсутній у житті єдиної біологічної доньки Сурі.

Том Круз Фото: Соцсети

Ліза Марі Преслі

Єдина донька Елвіса Преслі, яка померла у віці 54 років 2023 року, розповіла про перебування в Церкві саєнтології у своїх мемуарах, опублікованих посмертно.

"Саєнтологія справді допомогла. Церква відчувалася радикальною в захопливому сенсі — вона зовсім не була схожа на організовану релігію. Вона приваблювала крутих, незвичайних, творчих людей. Вона стала моїм племенем", — писала Преслі, яка покинула церкву 2014 року.

Ліза Марі Преслі Фото: Відкриті джерела

Beck (Бек Гансен)

Музикант виріс у родині саєнтологів. Втім, пізніше заявляв, що дистанціювався від цієї релігії.

Мати Бека — єврейка, а батько, Девід Кемпбелл, був саєнтологом. Колишня дружина музиканта Марісса Рібізі також є саєнтологом у другому поколінні. Бек визнав свою приналежність до саєнтології в 2005. А вже в листопаді 2019 року заявив, що залишив саєнтологію та не має з нею жодних зв'язків.

Beck (Бек Гансен) Фото: Вікіпедія

Леа Реміні

Акторка, письменниця та активістка була членом Церква саєнтології понад 30 років, але вийшла з неї й стала однією з найгучніших критиків.

У липні 2013 року Реміні залишила Церкву, оскільки багато моментів там викликали в неї категоричне неприйняття: внутрішня політика, яка забороняє рядовим членам обговорювати керівну діяльність саєнтологічного лідера.

Зокрема, неприємності в Реміні почалися після того, як вона у 2006 році на весіллі Тома Круза та Кеті Голмс поставила запитання про те, куди зникла дружина релігійного лідера Міскевіджа Шеллі. Її друзі серед саєнтологів писали на неї доноси, і зрештою активістка була внесена до саєнтологічного "чорного списку"

Леа Реміні покинула Церкву саєнтології Фото: Вікіпедія

Мадонна

Американська співачка цікавиться Кабаллою (містична течія в юдаїзмі) з 90-х і певний час активно підтримувала Центр кабали.

Мадонна вважає, що це суттєво вплинуло на її світогляд, творчість та особисте життя. Зірка використовує вчення для подолання криз, а її захоплення включає вивчення текстів, молитви та слідування певним духовним практикам.

"Щоб досягти успіху, потрібно бути духовним. Успіх — це духовне життя, і крапка. Я б не була тут, якби не мала його", — казала Медж у подкасті Джея Шетті.

Мадонна цікавиться Кабаллою Фото: Instagram madonna

Гоакін Фенікс

У дитинстві актор перебував у релігійному русі "Діти Бога", але його родина в 1974 році залишила цей рух. Також мама і тато займалися місіонерством, мандруючи Південною Америкою.

Ба більше, у 4 роки Гоакін вирішив змінити ім’я, щоб більше спілкуватися з природою. Майбутній актор називав себе Листом (з англ. Leaf) — ім’ям, яке було зазначено в титрах кількох фільмів з його участю, перш ніж Фенікс повернув своє справжнє ім’я в 1991 році у віці 16 років.

Гоакін Фенікс у ролі Наполеона Фото: Скриншот

Джон Траволта

Американський актор Джон Траволта, зірка "Кримінального чтива", казав, що вже понад 50 років сповідує саєнтологію.

"Розумієте, я люблю саєнтологію. Я залучений до неї вже 38 років і не думаю, що без неї був би зараз тут, бо в мене було багато втрат і різних негативних речей, що траплялися впродовж років, а вона блискуче провела мене через них", — казав Траволта в інтервʼю The Guardian.

Засновника саєнтологічного руху Рона Хаббарда актор називав людиною, "яка розгадала людський розум".

Джон Траволта із сином Фото: John Travolta/Instagram

Зазначимо, що із саєнтологією пов'язаний також актор, який озвучував Барта Сімпсона.

