У новій книзі розкажуть, як саєнтологи розлучили Тома Круза з Ніколь Кідман

Книгу "Мільярд років" написав колишній високопоставлений саєнтолог Майкл Ріндер

Related video

У США виходить нова книга колишнього високопоставленого саєнтолога Майкла Ріндера, в якій розповідається про роль голлівудської зірки Тома Круза в цій церкві та про те, як його фактично розлучили з Ніколь Кідман. Актор став віддалятися від церкви, коли був із нею одружений, що, звичайно, не влаштовувало тамтешніх патріархів. Про це пише Page Six.

Майкл Ріндер стверджує, що церква саєнтології була "щасливою", коли "негативний вплив" Ніколь Кідман зник з життя Тома Круза.

Круз почав віддалятися від церкви під час зйомок напруженого фільму Стенлі Кубрика "З широко заплющеними очима", в якому він знімався зі своєю тодішньою дружиною Ніколь Кідман у 1997 році.

Майкл Ріндер у своїй книзі "Мільярд років: моя втеча з життя у вищих ешелонах саєнтології" стверджує, що Том Круз почав ігнорувати дзвінки глави саєнтології Девіда Міцкевича під час зйомок у Лондоні. Це нібито спонукало Міцкевича відправити Марті Ретбана, високопоставленого церковного провідника, до Великобританії для аудиту Круза — процес, через який суб'єкт проходить через події у своєму житті, щоб позбавитися негативу і досягти рівня "чисто".

Це повернуло Круза до лав послідовників саєнтології, але створило дистанцію між ним та Ніколь Кідман, яку вони так і не змогли подолати.

Саме Кідман познайомила Тома Круза із саєнтологією, але ніколи не проявляла "особливого прагнення" до цього вчення. Також її залученню заважав той факт, що її батько — психіатр.

Відповідно до Церкви Саєнтології, психіатрія чинить неналежне лікування та використовує надмірне використання препаратів.

"Якби вона не була місис Том Круз, вона взагалі не мала б права брати участь у служіннях через її сімейний зв'язок із психіатрією", — зазначає Ріндер.

У своїй книзі він пише, що церква відчувала загрозу з боку Кідман, тому Марті Ретбан працював з голлівудським адвокатом Бертом Філдсом і приватним детективом Ентоні Пеллікано, який "шпигував за Ніколь і прослуховував її телефон". Пеллікано "прославився" тим, що провів понад десять років у в'язниці за безліч злочинів, включаючи прослуховування телефонних розмов, рекет, змову та незаконне зберігання вибухових речовин та гранат.

У Церкві Саєнтології вже заявили, що нічого такого не відбувалося, а Ріндер брехун і бреше у своїй книзі.

"Церква ніколи не віддавала таких наказів і не брала участі в будь-якому незаконному прослуховуванні телефонних розмов. Ріндер — затятий брехун, який прагне нажитися на своїй нечесності", — заявили в Церкві.

Також у новій книзі наголошується, що Ретбан налаштував двох прийомних дітей пари — Ізабеллу і Коннора — проти Кідман, навіювавши їм вчення Л. Рона Хаббарда про гнітючих осіб.

Згідно з відомим саєнтологічним каноном, гнітюча людина — це людина, яку церква вважає ворогом і яку слід змусити замовкнути або знищити.

Нагадаємо, прийомна донька Тома Круза — Ізабелла, ще у 2019 році повідомила, що збирається стати саєнтологічним консультантом.