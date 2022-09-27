В новой книге расскажут, как саентологи развели Тома Круза с Николь Кидман

Книгу "Миллиард лет" написал бывший высокопоставленный саентолог Майкл Риндер

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В США выходит новая книга бывшего высокопоставленного саентолога Майкла Риндера, в которой рассказывается о роли голливудской звезды Тома Круза в этой церкви и о том, как его фактически развели с Николь Кидман. Актер стал отдаляться от церкви, когда был с ней в браке, что, конечно, не устраивало тамошних патриархов. Об этом пишет Page Six.

Майкл Риндер утверждает, что церковь саентологии была "счастлива", когда "негативное влияние" Николь Кидман исчезло из жизни Тома Круза.

Круз начал отдаляться от церкви во время съемок напряженного фильма Стэнли Кубрика "С широко закрытыми глазами", в котором он снимался со своей тогдашней женой Николь Кидман в 1997 году.

Майкл Риндер в своей книге "Миллиард лет: мой побег из жизни в высших эшелонах саентологии" утверждает, что Том Круз начал игнорировать звонки главы саентологии Дэвида Мицкевича во время съемок в Лондоне. Это якобы побудило Мицкевича отправить Марти Рэтбана, высокопоставленного церковного руководителя, в Великобританию для аудита Круза — процесс, посредством которого субъект проходит через события в своей жизни, чтобы избавиться от негатива и достичь уровня "чисто".

Это вернуло Круза в ряды последователей саентологии, но создало дистанцию между ним и Николь Кидман, которую они так и не смогли преодолеть.

Именно Кидман познакомила Тома Круза с саентологией, но никогда не проявляла "особого рвения" к этому учению. Также ее вовлеченности мешал тот факт, что ее отец – психиатр.

Согласно Церкви Саентологии, психиатрия оказывает ненадлежащее лечение и использует чрезмерное использование препаратов.

"Если бы она не была миссис Том Круз, она вообще не имела бы права участвовать в служениях из-за ее семейной связи с психиатрией", — отмечает Риндер.

В своей книге он пишет, что церковь чувствовала угрозу со стороны Кидман, так что Марти Рэтбан работал с голливудским адвокатом Бертом Филдсом и частным детективом Энтони Пелликано, который "шпионил за Николь и прослушивал ее телефон". Пелликано "прославился" тем, что провел более десяти лет в тюрьме за множество преступлений, включая прослушивание телефонных разговоров, рэкет, сговор и незаконное хранение взрывчатых веществ и гранат.

В Церкви Саентологии уже заявили, что ничего подобного не происходило, а Риндер лжец и лжет в своей книге.

"Церковь никогда не отдавала подобных приказов и не участвовала в каком-либо незаконном прослушивании телефонных разговоров. Риндер — закоренелый лжец, стремящийся нажиться на своей нечестности", — заявили в Церкви.

Также в новой книге отмечается, что Рэтбан настроил двух приемных детей пары — Изабеллу и Коннора — против Кидман, внушив им учение Л. Рона Хаббарда о подавляющих личностях.

Согласно известному саентологическому канону, подавляющий человек — это человек, которого церковь считает врагом, и которого следует заставить замолчать или уничтожить.

Напомним, приемная дочь Тома Круза – Изабелла, — еще в 2019 году сообщила, что собирается стать саентологическим консультантом.