"Работала три года": украинка из OnlyFans судится с налоговой (фото)

Украинская OnlyFans-модель судится с налоговой. Суд считает, что она задолжала государству более 300 тысяч гривен.

В TikTok девушка, которая сейчас живет за границей, вышла на связь и поделилась своей историей.

OnlyFans-модель судится с налоговой

"Я проиграла налоговой. Я OnlyFans-модель бывшая. Работала три года, была ФОПом, платила налоги. Судилась с налоговой, и, к сожалению, проиграла суд", — рассказала украинка.

По ее словам, судебным решением в Черниговской области было принято, что она должна уплатить еще 340 тысяч налога.

"Согласна ли я с этим? Друзья мои, ну, я не согласна и не могу быть согласна, потому что я была ФОПом и я платила налоги", — подчеркнула автор видео.

Сначала она была ФЛП третьей группы, затем — первой, а еще со временем вернулась к третьей.

"Декларировала доход столько, сколько я зарабатывала", — говорит украинка.

В частности, девушка говорит, что на самом деле сильно не переживает из-за происходящего.

"Это был первый мой суд по налоговой. Это были суды по 2022 году", — добавила она.

Также автор ролика отметила, что не стоит бояться, когда только приходит письмо из налоговой, ведь после этого сразу не заблокируют счета, а лишь, вероятно, только начнутся судебные процессы.

"Карточки, счета украинские у меня не заблокированы. Я живу себе тихонько дальше. Да, я живу за границей. Я планирую подавать апелляцию. Посмотрим, как там что будет. И будем решать", — резюмировала украинка.

Реакция сети

В комментариях пользователи сети дискутируют относительно услышанной истории:

"Это что-то новое: ветеран онлифанса".

"Через ФОП вести незаконную деятельность это верх ума".

"Ну просто страна грез. Только в Украине, как только ты вылез из чрева матери то автоматически становишься должником государства навечно".

"Также планирую вести онлик, но уже на 1000% уверен не в Украине".

