"Саша не стабилен": беглый блогер Волошин разошелся с моделью OnlyFans

Беглый блогер Александр Волошин и OnlyFans-модель Алина Муронец больше не вместе. Пара разошлась, оставшись друзьями.

Related video

В своем Instagram Алина отметила, что их связь нельзя назвать классическими отношениями. Они были друзьями и партнерами, которые поддерживали друг друга, много дали друг другу и всегда оставались честными и открытыми.

"Хочу закрыть тему Саши на своей странице. Для меня "все" это про разбитые сердца и тяжелые разрывы. А мы в первую очередь стали партнерами и друзьями. Много дали друг другу, прекрасно коммуницируем или коммуницировали. Самое важное что мы, оставаясь честными, сели и сказали друг другу о том, что мы не пара и никогда не будем ею. Это не была любовь женщины и мужчины. Это была любовь человека к другому человеку. Мы нашли друг друга в день, когда разошлись (если вообще можно сказать, что мы были вместе)", — отметила Муронец.

Алина Муронец Фото: Instagram

Модель также добавила, что опыт этих отношений стал для нее важным.

"Саша не стабилен, чем он и прекрасен. Я такого кадра еще не встречала, а это означает бесценный опыт. Поэтому пока я просто за него радуюсь и говорю, что жду пока он придет и скажет "я решил лететь в космос", потому что даже это меня уже не удивит", — написала блогерша.

Отметим, что бывшая Волошина — блогерша и OnlyFans-модель. Ранее она встречалась с украинским певцом OSTROVSKYI, однако несколько месяцев назад пара также разошлась.

Волошин говорил, что встретил Алину в момент, когда был готов смириться с тем, что останется один. Его "подкупило" то, что у них похожий жизненный опыт и даже страхи. Пара впервые появилась вместе на концерте белорусского исполнителя Макса Коржа в Варшаве.

Александр Волошин и Алина Муронец Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Алина Муронец застряла в польском аэропорту из-за атаки "шахедов".

Александр Волошин публично признался, что больше не поддерживает финансово ВСУ.

Кроме того, блогер приобрел браслет Cartier для Муронец за более 400 тысяч грн.