"Поляки начинают нервничать": девушка Волошина застряла в аэропорту из-за атаки "шахедов"

Девушка блогера Александра Волошина Алина Миронец застряла в польском аэропорту из-за атаки "шахедов". В ночь на 10 сентября Польшу атаковали российские дроны, поэтому воздушное пространство страны было частично закрыто.

В своем Instagram модель сообщила, что отправилась к своему бойфренду, однако поездка заняла много времени из-за налета российских беспилотников.

Миронец должна была лететь в Варшаву, но из-за атаки "шахедов" в Польше авиарейсы начали задерживать.

"Угадайте, где я. Мой вылет был 1,5 часа назад, но пока все дружно спят на полу", — рассказала она.

Алина Миронец Фото: Instagram Девушка Волошина застряла в аэропорту Фото: Instagram

Тем временем сам Волошин отреагировал на новости в своих соцсетях.

"Мне вчера кент написал: "Братан, не задерживайся в Польше, потому что что-то намечается". Я такой: да какая-то х***я. И вот сегодня "шахеды" в Польшу залетели. Короче, здесь внатуре что-то несется. Не ложусь спать, потому что интересно", — сказал блогер.

Впоследствии он рассказал, что полиция постоянно шумела и люди бросали фото, как сбивали дроны.

"Поляки начинают нервничать. Мы уже такое видели", — отметил Волошин.

Кто такая Алина Миронец

Девушка Волошина — блогер и OnlyFans-модель. Ранее она встречалась с украинским певцом OSTROVSKYI, однако несколько месяцев назад пара разошлась. Впоследствии модель подогревала слухи о романе с блогером, который живет в Польше. А со временем они подтвердили отношения официально.

Дроны РФ атаковали Польшу

ПВО Польши и союзников в ночь на 10 сентября предварительно сбила над страной четыре российских беспилотника. Всего польское воздушное пространство нарушили 19 дронов, большинство из которых прилетели из Беларуси.

Польша просит применить статью 4 договора Североатлантического альянса (НАТО) и ведет с союзниками постоянные консультации по усилению противовоздушной обороны.

