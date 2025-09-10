"Поляки починають нервувати": дівчина Волошина застрягла в аеропорту через атаку "шахедів"

Дівчина блогера Олександра Волошина Аліна Миронець застрягла в польському аеропорту через атаку "шахедів". У ніч на 10 вересня Польщу атакували російські дрони, тому повітряний простір країни було частково закрито.

У своєму Instagram модель повідомила, що вирушила до свого бойфренда, проте поїздка зайняла багато часу через наліт російських безпілотників.

Миронець мала летіти до Варшави, але через атаку "шахедів" у Польщі авіарейси почали затримувати.

"Вгадайте, де я. Мій виліт був 1,5 години тому, але поки всі дружно сплять на підлозі", — розповіла вона.

Аліна Миронець

Тим часом сам Волошин відреагував на новини у своїх соцмережах.

"Мені вчора кент написав: "Братан, не затримуйся в Польщі, бо щось намічається". Я такий: та якась х***я. І от сьогодні "шахеди" в Польщу залетіли. Кароче, тут внатурі шось несеться. Не лягаю спати, бо цікаво", — сказав блогер.

Згодом він розповів, що поліція постійно шуміла і люди кидали фото, як збивали дрони.

"Поляки починають нервувати. Ми вже таке бачили", — зазначив Волошин.

Хто така Аліна Миронець

Дівчина Волошина — блогерка та OnlyFans-модель. Раніше вона зустрічалася з українським співаком OSTROVSKYI, проте кілька місяців тому пара розійшлася. Згодом модель підігрівала чутки про роман з блогером, який живе в Польщі. А з часом вони підтвердили стосунки офіційно.

Дрони РФ атакували Польщу

ППО Польщі та союзників у ніч на 10 вересня попередньо збила над країною чотири російських безпілотники. Всього польський повітряний простір порушили 19 дронів, більшість з яких прилетіли з Білорусі.

Польща просить застосувати статтю 4 договору Північноатлантичного альянсу (НАТО) і веде з союзниками постійні консультації щодо посилення протиповітряної оборони.

