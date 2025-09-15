"Саша не стабільний": блогер-втікач Волошин розійшовся з моделлю OnlyFans

Блогер-втікач Олександр Волошин і OnlyFans-модель Аліна Муронець більше не разом. Пара розійшлася, залишившись друзями.

У своєму Instagram Аліна наголосила, що їхній зв’язок не можна назвати класичними стосунками. Вони були друзями та партнерами, які підтримували одне одного, багато дали одне одному і завжди залишалися чесними й відкритими.

"Хочу закрити тему Саші на своїй сторінці. Для мене "все" це про розбиті серця і важкі розриви. А ми в першу чергу стали партнерами і друзями. Багато дали один одному, прекрасно комунікуємо чи комунікували. Найважливіше що ми, залишаючись чесними, сіли і сказали один одному про те, що ми не пара і ніколи не будемо нею. Це не було кохання жінки й чоловіка. Це була любов людини до іншої людини. Ми знайшли один одного в день, коли розійшлись (якщо взагалі можна сказати шо ми були разом)", — зазначила Муронець.

Аліна Муронець Фото: Instagram

Модель також додала, що досвід цих стосунків став для неї важливим.

"Саша не стабільний, чим він і прекрасний. Я такого кадра ще не зустрічала, а це означає безцінний досвід. Тому поки я просто за нього радію і кажу, що чекаю поки він прийде і скаже "я вирішив летіти в космос", бо навіть це мене вже не здивує", — написала блогерка.

Зазначимо, що колишня Волошина — блогерка та OnlyFans-модель. Раніше вона зустрічалася з українським співаком OSTROVSKYI, проте кілька місяців тому пара також розійшлася.

Волошин казав, що зустрів Аліну в момент, коли був готовий змиритися з тим, що залишиться сам. Його "підкупило" те, що в них схожий життєвий досвід і навіть страхи. Пара вперше з’явилася разом на концерті білоруського виконавця Макса Коржа у Варшаві.

Олександр Волошин та Аліна Муронець Фото: Instagram

