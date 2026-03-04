"Працювала три роки": українка з OnlyFans судиться з податковою (фото)

Українська OnlyFans-модель судиться з податковою. Суд вважає, що вона заборгувала державі понад 300 тисяч гривень.

У TikTok дівчина, яка наразі живе за кордоном, вийшла на звʼязок та поділилася своєю історією.

OnlyFans-модель судиться з податковою

"Я програла податковій. Я OnlyFans-модель колишня. Працювала три роки, була ФОПом, сплачувала податки. Судилась з податковою, і, на жаль, програла суд", — розповіла українка.

За її словами, судовим рішенням у Чернігівській області було ухвалено, що вона має сплатити ще 340 тисяч податку.

"Чи згодна я з цим? Друзі мої, ну, я не згодна і не можу бути згодна, тому що я була ФОПом і я сплачувала податки", — наголосила авторка відео.

Спершу вона була ФОПом третьої групи, згодом — першої, а ще з часом повернулася до третьої.

"Декларувала дохід стільки, скільки я заробляла", — каже українка.

Зокрема, дівчина каже, що насправді сильно не переймається через те, що відбувається.

"Це був перший мій суд по податковій. Це були суди по 2022 року", — додала вона.

Також авторка ролика наголосила, що не варто боятися, коли тільки приходить лист з податкової, адже після цього одразу не заблокують рахунки, а лише, ймовірно, тільки почнуться судові процеси.

"Картки, рахунки українські в мене не заблоковані. Я живу собі тихенько далі. Так, я живу за кордоном. Я планую подавати апеляцію. Подивимось, як там що буде. І будемо вирішувати", — резюмувала українка.

Реакція мережі

У коментарях користувачі мережі дискутують щодо почутої історії:

"Це щось нове: ветеран онліфансу".

"Через ФОП вести незаконну діяльність це верх розуму".

"Ну просто країна мрій. Тільки в Україні, як тільки но ти виліз з лона матері то автоматично стаєш боржником держави довіку".

"Також планую вести онлік, але вже на 1000% впевнений не в Україні".

