Українка втекла з Польщі в "країну третього світу" та похизувалася новим житлом (фото)

Українка на імʼя Анастасія перебралася до Бангкока та розповіла про життя там. Раніше вона мешкала в Польщі, але вирішила кардинально змінити своє життя.

В Instagram дівчина показала, як тепер виглядає її буденність у Таїланді, де житло коштує 700 доларів.

Українка втекла до Бангкока

"Я втекла з Варшави в країну третього світу через власну бідність… Приблизно так це сприйняли мої батьки. Ось яка реальність: ось, що я могла дозволити собі у Варшаві: старий будинок, 40 хвилин до центру, ремонт не першої свіжості. А так виглядає те, що я знайшла у Бангкоку", — почала свою розповідь Анастасія.

Тепер вона навіть не хоче повертатися в Європу. Нове житло розташоване лише за 10 хв до центру. Там є багато коворкінгів, басейн, тренажерний зал (на 38-му поверсі), автомати, де можна купити різні напої або свіжі фрукти.

У вільний час, за словами авторки відео, там можна повалятися на дивані, щось подивитись чи насолоджуватися заходом сонця.

Квартира Анастасії в Бангкоку — 36 квадратів. Там є кухня, зал, спальня і творчий куточок. На місяць така нерухомість обходиться українців в 700 доларів.

"Де ви проживаєте і скільки вам обходиться оренда?" — запитала вона.

Реакція мережі

У коментарях українці розповіли, що можуть собі дозволити за 700 доларів в інших країнах:

"За 700$ в Амстердамі ми можемо дозволити собі платити за інтернет і дивитись ваші рілси".

"У Лос-Анджелес за $700 можемо собі дозволити жити в палатці на вулиці з бомжами".

"Так негарно ви сказали про країну третього світу. Тай прекрасний, з чудовими людьми. Не треба так".

"За 700 доларів в Канаді можу знайти під аренду гараж за містом під житло".

"Я живу в Швейцарії. За 700$ я можу тут собі дозволити баночку для сліз, котрі в мене течуть після побаченого".

