Українка попередила, чому в Польщі хліб може "коштувати" 6 тисяч грн (фото)

Українка на імʼя Альона попередила людей, які будуть скуплятися в польських магазинах, як потрібно поводитися з хлібом, щоб не заплатити штраф у майже 6 тисяч гривень.

В Instagram вона розповіла, що потрібно завжди брати, аби уникнути неприємностей.

Чому штрафують у польських магазинах

"Як звичайний похід у магазин в Польщі може обернутися штрафом у 500 злотих? (майже шість тисяч гривень, — Ред.)", — написала Альона.

Багато покупців у супермаркетах впевнені, що можуть вільно обирати продукти і чіпати їх голими руками. Втім, це може призвести до чималого штрафу.

Обираючи товари у відділі з хлібом та булками, обов’язково потрібно брати одноразові рукавички або щипці, навіть якщо вам "швиденько взяти і побігти".

"Така дрібниця на перший погляд може створити вам проблеми: штраф у розмірі 500 злотих за порушення правил санітарних норм та нараження інших людей на небезпеку. То ж якщо не хочете мати проблем і купувати хліб за 500 злотих, слідуйте простим правилам", — наголосила українка.

