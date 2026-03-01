Украинка предупредила, почему в Польше хлеб может "стоить" 6 тысяч грн (фото)
Украинка по имени Алена предупредила людей, которые будут скупаться в польских магазинах, как нужно обращаться с хлебом, чтобы не заплатить штраф в почти 6 тысяч гривен.
В Instagram она рассказала, что нужно всегда брать, чтобы избежать неприятностей.
Почему штрафуют в польских магазинах
"Как обычный поход в магазин в Польше может обернуться штрафом в 500 злотых (почти шесть тысяч гривен, — Ред.)", — написала Алена.
Многие покупатели в супермаркетах уверены, что могут свободно выбирать продукты и трогать их голыми руками. Впрочем, это может привести к немалому штрафу.
Выбирая товары в отделе с хлебом и булками, обязательно нужно брать одноразовые перчатки или щипцы, даже если вам "быстренько взять и побежать".
"Такая мелочь на первый взгляд может создать вам проблемы: штраф в размере 500 злотых за нарушение правил санитарных норм и подвергание других людей опасности. Поэтому если не хотите иметь проблем и покупать хлеб за 500 злотых, следуйте простым правилам", — отметила украинка.
