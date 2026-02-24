Украинка рассказала, почему убегала из Германии: "Меня это душит"

Украинка по имени Влада призналась, что она не смогла принять правила жизни в Германии. Побыв там некоторое время, ей пришлось уехать из страны.

Влада говорит, что для нее это страна не о свободе. Хотя там "классная система", но она контролирует все за человека.

Почему украинка бежала из Германии

"Я видела, как немцы не знали, что делать, если система и правила давали сбой, например, когда приехало много украинцев и они не во всех случаях имели сразу на руках скрипт — что делать", — вспомнила автор поста.

Это, по ее словам, сильно отличается от украинцев, которых "выкрутиться" и смекалка всегда спасают из любых ситуаций.

"Для меня сверхважна свобода. Я за структуру, но когда она душит — это уже не здорово. Простой пример: Когда мы переехали, мне было 16. Я закончила на тот момент школу, получала уже образование бакалавриата. На что немцы и немецкая система говорили: "У нас школа до 18 лет. Вы не имеете права не пойти в школу здесь", — рассказала украинка.

Влада не понимала некоторых правил, потому что они основываются только на "так надо".

"Знаю, что для кого-то такая системность — круто, и ни о чем думать не надо, выполняй и будешь иметь. Но меня это душит, а не поддерживает. Через некоторое время мы переехали из Германии. И больше жить я туда не вернусь", — резюмировала автор видео.

Впоследствии Влада жила в нескольких странах ЕС, возвращаясь также в Украину, но сейчас осела в Испании.

Реакция сети

В комментариях украинцы подискутировали на услышанную тему:

"Германия, очень хорошая страна, все четко, по правилам и по закону. Обожаю".

"Люди в комментариях, что с вами. Германия правда тяжелая страна. Живу здесь три года, работаю, но... здесь как-то не чувствуешь себя свободно, уютно, счастливо. Да, красиво, да, система вся правильная, но это все душит. Была в Польше немножко, была в Чехии пару дней и видно огромная разница. Бедные страны живут счастливее, потому что больше свободы".

"Немцы очень дисциплинированы, поэтому у них высшее развитие".

"Миграция — лотерея, как кому повезет, какие будут люди вокруг. Обнимаю Вас".

