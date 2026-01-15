Сделаете это привычное для украинцев действие в Италии — получите штраф 150 евро

Украинка по имени Татьяна рассказала о неожиданных штрафах в Италии. То, что у нас считается нормой, там может караться сотнями евро.

Девушка поделилась особенностями жизни в стране ЕС в своем Instagram. Она отметила, что для вынесения мусора есть целый ряд правил.

Штрафы в Италии

"В Украине вынести мусор после захода солнца это плохая примета. В Италии это единственный шанс не получить штраф в 150 евро. Здесь царит настоящая мусорная диктатура. Вынесешь пакет до четырех дня — штраф 150 евро. Перепутаешь пластик с бумагой — готовь 300", — рассказала автор видео.

За выброшенный старый стул — штраф 600 или даже тысяча евро.

"Здесь не получится вынести пакет, когда захочется. Для этого есть специальное приложение, которое показывает календарь, когда и что именно ты можешь выбросить. А муниципальная полиция реально разрезает мешки и может искать чеки с вашим именем, чтобы выписать штраф, а кто-то, кстати, знает, откуда в Украине пошла эта примета? Что вообще будет, если вынести мусор после захода солнца", — говорит Татьяна.

Відео дня

Украинка рассказала о штрафах в Италии Фото: Instagram

В Италии действуют особые правила для выноса мусора Фото: Instagram

В Италии есть специальное приложение для выноса мусора Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях люди рассуждают на тему украинских суеверий и делятся своим опытом:

"У меня дома всегда говорят, что после захода солнца вместе с мусором выносится тоже счастье из дома".

"Я выношу тогда когда могу, даже поздно вечером. А все потому что баки очень далеко, нужно обойти дом и спуститься вниз по спуску для машин. Поэтому когда есть возможность вынести, выношу, но чаще всего выхожу специально, чтобы выбросить, а не так как большинство людей по дороге куда-то".

"Если в Украине после захода солнца в комендантский час вынести мусор — также можно получить штраф".

"Если вынести мусор после захода солнца, то все добро выносишь из дома. У нас так бабушки говорили, поэтому запрещали выносить".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинка раскрыла цены в Буковеле в начале 2026 года. Она рассказала, сколько стоит средний чек в ресторане курорта.

Путешествия самолетом могут быть стрессовыми, но это не дает вам права быть невоспитанными в аэропорту или самолете.

Кроме того, тысячи туристов застряли в Лапландии из-за отмены рейсов на фоне сильных морозов.