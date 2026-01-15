Зробите цю звичну для українців дію в Італії — отримаєте штраф 150 євро

Українка на імʼя Тетяна розповіла про несподівані штрафи в Італії. Те, що в нас вважається нормою, там може каратися сотнями євро.

Дівчина поділилася особливостями життя в країні ЄС у своєму Instagram. Вона наголосила, що для винесення сміття є ціла низка правил.

Штрафи в Італії

"В Україні винести сміття після заходу сонця це погана прикмета. В Італії це єдиний шанс не отримати штраф у 150 євро. Тут панує справжня сміттєва диктатура. Винесеш пакет до четвертої дня — штраф 150 євро. Переплутаєш пластик з папером — готуй 300", — розповіла авторка відео.

За викинутий старий стілець — штраф 600 або навіть тисяча євро.

"Тут не вийде винести пакет, коли заманеться. Для цього є спеціальний додаток, який показує календар, коли і що саме ти можеш викинути. А муніципальна поліція реально розрізає мішки і може шукати чеки з вашим імʼям, щоб виписати штраф, а хтось, до речі, знає, звідки в Україні пішла ця прикмета? Що взагалі буде, якщо винести сміття після заходу сонця", — каже Тетяна.

Реакція мережі

У коментарях люди міркують на тему українських забобонів та діляться своїм досвідом:

"У мене вдома завжди кажуть, що після заходу сонця разом зі сміттям виноситься теж щастя з дому".

"Я виношу тоді коли можу, навіть пізно увечері. А все тому що баки дуже далеко, потрібно обійти будинок і спуститися вниз по спуску для машин. Тому коли є можливість винести, виношу, але найчастіше виходжу спеціально, щоб викинути, а не так як більшість людей по дорозі кудись".

"Якщо в Україні після заходу сонця в комендантську годину винести сміття — також можна отримати штраф".

"Якщо винести сміття після заходу сонця, то все добро виносиш з хати. В нас так бабусі казали, тому забороняли виносити".

