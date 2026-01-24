"Очень сильно пожалели": украинцы рассказали, почему сбежали из Польши (фото)

Украинская пара решила покинуть Польшу и перебраться в Италию, где уже приобрела собственный дом. Они поселились на юге страны и рассказали о своем решении.

Девушка по имени Татьяна в своем Instagram назвала три причины, почему сбежала из Польши. В частности, одной из них стало враждебное отношение поляков к украинцам.

Почему переехали в Италию

"Мы переехали из Польши в Италию и очень сильно об этом пожалели. Вот три причины, почему мы сбежали из Лодзи. Первое — это климат. В Польше в три часа дня уже ночь. А воздух настолько грязный, что страшно даже открыть окно", — рассказала автор видео.

А в Италии вокруг горы и море, постоянно светит солнце.

Второе — это жилье.

"Аренда в Польше стала просто неадекватной. По цене кавалерки в Варшаве мы приобрели собственный дом в Италии. Теперь мы платим не за чужие стены, а инвестируем в свое будущее под пальмами", — призналась Татьяна.

Украинцы переехали из Польши в Италию Фото: Instagram

Третье — отношение людей в Польше

"Из-за новостей мне страшно говорить на украинском на улице. Постоянная тревожность. А в Италии тем временем тотальный чил. Здесь тебе помогут, даже если ты не знаешь языка, а они не знают английского. Поэтому мы действительно пожалели только об одном, что не решились на этот переезд раньше", — резюмировала украинка.

Украинцы переехали в солнечную Италию Фото: instagram

Украинцы купили собственный дом в Италии Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях люди поделились своим опытом жизни за границей:

"После 9-ти лет в Польше, переехал жить в Италию (уже здесь почти 2 года) и еще ни разу не пожалел о своем выборе! Как-то так".

"Но ведь дом не в Риме или Милане купили! А в деревне какой-то, где не будет ни работы, ни инфраструктуры".

"Да, здесь очень хороший климат, но....тут очень опасно (учитывая наплыв мусульман и темнокожих мигрантов), итальянцы ну очень специфические с их "доброжелательными улыбками (хотя у меня и муж итальянец), экономика здесь в рецессии и найти что-то лучше официанта или баданте очень трудно, и плюс того лето здесь трудно пережить (хотя я и живу у моря)".

"В Италии какой-то воздух еще хуже".

