"Очень сильно пожалели": украинцы рассказали, почему сбежали из Польши (фото)
Украинская пара решила покинуть Польшу и перебраться в Италию, где уже приобрела собственный дом. Они поселились на юге страны и рассказали о своем решении.
Девушка по имени Татьяна в своем Instagram назвала три причины, почему сбежала из Польши. В частности, одной из них стало враждебное отношение поляков к украинцам.
Почему переехали в Италию
"Мы переехали из Польши в Италию и очень сильно об этом пожалели. Вот три причины, почему мы сбежали из Лодзи. Первое — это климат. В Польше в три часа дня уже ночь. А воздух настолько грязный, что страшно даже открыть окно", — рассказала автор видео.
А в Италии вокруг горы и море, постоянно светит солнце.
Второе — это жилье.
"Аренда в Польше стала просто неадекватной. По цене кавалерки в Варшаве мы приобрели собственный дом в Италии. Теперь мы платим не за чужие стены, а инвестируем в свое будущее под пальмами", — призналась Татьяна.
Третье — отношение людей в Польше
"Из-за новостей мне страшно говорить на украинском на улице. Постоянная тревожность. А в Италии тем временем тотальный чил. Здесь тебе помогут, даже если ты не знаешь языка, а они не знают английского. Поэтому мы действительно пожалели только об одном, что не решились на этот переезд раньше", — резюмировала украинка.
Реакция сети
В комментариях люди поделились своим опытом жизни за границей:
- "После 9-ти лет в Польше, переехал жить в Италию (уже здесь почти 2 года) и еще ни разу не пожалел о своем выборе! Как-то так".
- "Но ведь дом не в Риме или Милане купили! А в деревне какой-то, где не будет ни работы, ни инфраструктуры".
- "Да, здесь очень хороший климат, но....тут очень опасно (учитывая наплыв мусульман и темнокожих мигрантов), итальянцы ну очень специфические с их "доброжелательными улыбками (хотя у меня и муж итальянец), экономика здесь в рецессии и найти что-то лучше официанта или баданте очень трудно, и плюс того лето здесь трудно пережить (хотя я и живу у моря)".
- "В Италии какой-то воздух еще хуже".
