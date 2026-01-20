Женщина посетила европейский город, который назвали лучшим в мире — зимой там 20°C (фото)

Европейка по имени Кэтрин всегда берет своих сыновей на теплый отдых в начале января. И в этом году они попробовали известный курорт.

Семья отправились на Мальту, одну из жемчужин Средиземноморья, чтобы сами выяснить, почему столицу Валлетту недавно назвали лучшим городом мира по версии Conde Nast Traveller Readers' Choice. Остров переживает туристический бум, а его аэропорт впервые к 2025 году обслужил более 10 миллионов пассажиров. Об этом пишет The Sun.

Почему стоит посетить Валлетту

Валлетта, самая маленькая и самая южная европейская столица, является идеальным городом, если вы любите бродить по историческим городским улицам под солнцем, любуясь архитектурой и наслаждаясь атмосферой.

В праздничный сезон центр города освещен до полуночи, а рождественская ярмарка "Страна сказок" занимает несколько площадей, предлагая катки, торговые ряды, большое колесо и многое другое.

Очевидный плюс Мальты заключается в том, что все находится всего в нескольких минутах езды на автобусе.

Вы даже можете добраться до соседнего Гозо на пароме менее чем за час. Автобусы стоят 2 евро (100 гривен) за поездку зимой, и вы можете приобрести недельный автобусный проездной за 25 евро (1200 гривен).

Кэтрин с сыновьями посетила Мальту Фото: The Sun

Погода на Мальте зимой

Единственным недостатком выбора Мальты для зимнего солнечного отдыха является то, что ее погода гораздо более непредсказуема, чем в таких местах, как Канарские острова. Хотя там может быть довольно ветрено, обычно там гарантированно есть солнце.

Столбик термометра показывал отметку более 20 градусов на неделе новогодних каникул, и семья Кэтрин даже купалась в море в заливе Гадира.

Женщина удалось купить билеты на Мальту туда и обратно для пятерых всего за 200 фунтов стерлингов (около 11 тысяч гривен).

На Мальте зимой около 20 градусов тепла зимой Фото: The Sun

Стоимость проживания также ниже вне летнего сезона, поэтому зимняя солнечная неделя обошлась им примерно в 500 фунтов стерлингов за перелет и квартиру (почти 29 тысяч гривен).

Мальта относительно бюджетная страна для отдыха зимой Фото: The Sun

