Жінка відвідала європейське місто, яке назвали найкращим у світі — взимку там 20°C (фото)

Європейка на імʼя Кетрін завжди бере своїх синів на теплий відпочинок на початку січня. І цього року вони спробували відомий курорт.

Родина вирушили на Мальту, одну з перлин Середземномор'я, щоб самі з'ясувати, чому столицю Валлетту нещодавно назвали найкращим містом світу за версією Conde Nast Traveller Readers’ Choice. Острів переживає туристичний бум, а його аеропорт вперше до 2025 року обслужив понад 10 мільйонів пасажирів. Про це пише The Sun.

Чому варто відвідати Валлетту

Валлетта, найменша та найпівденніша європейська столиця, є ідеальним містом, якщо ви любите блукати історичними міськими вулицями під сонцем, милуючись архітектурою та насолоджуючись атмосферою.

У святковий сезон центр міста освітлений до півночі, а різдвяний ярмарок "Країна казок" займає кілька площ, пропонуючи ковзанки, торгові ряди, велике колесо та багато іншого.

Очевидний плюс Мальти полягає в тому, що все знаходиться лише за декілька хвилин їзди на автобусі.

Ви навіть можете дістатися до сусіднього Гозо на поромі менш ніж за годину. Автобуси коштують 2 євро (100 гривень) за поїздку взимку, і ви можете придбати тижневий автобусний проїзний за 25 євро (1200 гривень).

Кетрін із синами відвідала Мальту Фото: The Sun

Погода на Мальті взимку

Єдиним недоліком вибору Мальти для зимового сонячного відпочинку є те, що її погода набагато більш непередбачувана, ніж у таких місцях, як Канарські острови. Хоча там може бути досить вітряно, зазвичай там гарантовано є сонце.

Стовпчик термометра показував позначку понад 20 градусів на тижні новорічних канікул, і родина Кетрін навіть купалася в морі в затоці Гадіра.

Жінка вдалося купити квитки на Мальту туди й назад для п'ятьох лише за 200 фунтів стерлінгів (близько 11 тисяч гривень).

На Мальті взимку близько 20 градусів тепла Фото: The Sun

Вартість проживання також нижча поза літнім сезоном, тому зимовий сонячний тиждень обійшовся їм приблизно в 500 фунтів стерлінгів за переліт та квартиру (майже 29 тисяч гривень).

Мальта відносно бюджетна країна для відпочинку взимку Фото: The Sun

