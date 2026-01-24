"Дуже сильно пошкодували": українці розповіли, чому втекли з Польщі (фото)

Українська пара вирішила покинути Польщу та перебратися до Італії, де вже придбала власний будинок. Вони оселилися на півдні країни та розповіли про своє рішення.

Дівчина на імʼя Тетяна у своєму Instagram назвала три причини, чому втекла з Польщі. Зокрема, однією з них стало вороже ставлення поляків до українців.

Чому переїхали в Італію

"Ми переїхали з Польщі до Італії та дуже сильно про це пошкодували. Ось три причини, чому ми втекли з Лодзі. Перше — це клімат. У Польщі о третій годині дня вже ніч. А повітря настільки брудне, що страшно навіть відкрити вікно", — розповіла авторка відео.

А в Італії навколо гори і море, постійно світить сонце.

Друге — це житло.

"Оренда в Польщі стала просто неадекватною. За ціною кавалерки у Варшаві ми придбали власний будинок в Італії. Тепер ми платимо не за чужі стіни, а інвестуємо у своє майбутнє під пальмами", — зізналася Тетяна.

Відео дня

Українці переїхали з Польщі до Італії Фото: Instagram

Третє — ставлення людей у Польщі

"Через новини мені страшно говорити українською на вулиці. Постійна тривожність. А в Італії тим часом тотальний чіл. Тут тобі допоможуть, навіть якщо ти не знаєш мови, а вони не знають англійської. То ж ми дійсно пошкодували лише про одне, що не наважились на цей переїзд раніше", — резюмувала українка.

Українці переїхали до сонячної Італії Фото: instagram

Українці купили власний будинок в Італії Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди поділилися своїм досвідом життя за кордоном:

"Після 9-ти років в Польщі, переїхав жити в Італію (вже тут майже 2 роки) і ще жодного разу не пошкодував про свій вибір! Якось так".

"Але ж будинок не в Римі чи Мілані купили! А в селі якомусь, де не буде ні роботи, ні інфраструктури".

"Так, тут дуже гарний клімат, але….тут дуже небезпечно (враховуючи наплив мусульман та темношкірих мігрантів), італійці ну дуже специфічні з їхніми "доброзичливими посмішками (хоч в мене і чоловік італієць), економіка тут в рецесії і знайти щось краще за офіціанта чи баданте дуже важко, і плюс того літо тут важко пережити (хоч я і живу біля моря)".

"В Італії якісь повітря ще гірша".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Тетяна також розповіла про несподівані штрафи в Італії. Те, що в нас вважається нормою, там може каратися сотнями євро.

Українці купили будинок на півдні Італії за 18 тисяч євро, проте зрештою ціна зросла до 30 тисяч євро.

Також Фокус писав, чому столицю Мальти Валлетту нещодавно назвали найкращим містом світу.