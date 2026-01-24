"Дуже сильно пошкодували": українці розповіли, чому втекли з Польщі (фото)
Українська пара вирішила покинути Польщу та перебратися до Італії, де вже придбала власний будинок. Вони оселилися на півдні країни та розповіли про своє рішення.
Дівчина на імʼя Тетяна у своєму Instagram назвала три причини, чому втекла з Польщі. Зокрема, однією з них стало вороже ставлення поляків до українців.
Чому переїхали в Італію
"Ми переїхали з Польщі до Італії та дуже сильно про це пошкодували. Ось три причини, чому ми втекли з Лодзі. Перше — це клімат. У Польщі о третій годині дня вже ніч. А повітря настільки брудне, що страшно навіть відкрити вікно", — розповіла авторка відео.
А в Італії навколо гори і море, постійно світить сонце.
Друге — це житло.
"Оренда в Польщі стала просто неадекватною. За ціною кавалерки у Варшаві ми придбали власний будинок в Італії. Тепер ми платимо не за чужі стіни, а інвестуємо у своє майбутнє під пальмами", — зізналася Тетяна.
Третє — ставлення людей у Польщі
"Через новини мені страшно говорити українською на вулиці. Постійна тривожність. А в Італії тим часом тотальний чіл. Тут тобі допоможуть, навіть якщо ти не знаєш мови, а вони не знають англійської. То ж ми дійсно пошкодували лише про одне, що не наважились на цей переїзд раніше", — резюмувала українка.
Реакція мережі
У коментарях люди поділилися своїм досвідом життя за кордоном:
- "Після 9-ти років в Польщі, переїхав жити в Італію (вже тут майже 2 роки) і ще жодного разу не пошкодував про свій вибір! Якось так".
- "Але ж будинок не в Римі чи Мілані купили! А в селі якомусь, де не буде ні роботи, ні інфраструктури".
- "Так, тут дуже гарний клімат, але….тут дуже небезпечно (враховуючи наплив мусульман та темношкірих мігрантів), італійці ну дуже специфічні з їхніми "доброзичливими посмішками (хоч в мене і чоловік італієць), економіка тут в рецесії і знайти щось краще за офіціанта чи баданте дуже важко, і плюс того літо тут важко пережити (хоч я і живу біля моря)".
- "В Італії якісь повітря ще гірша".
