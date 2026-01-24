Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

"Дуже сильно пошкодували": українці розповіли, чому втекли з Польщі (фото)

Українці переїхали з Польщі до сонячної Італії
Українка переїхала до сонячної Італії | Фото: колаж Фокус

Українська пара вирішила покинути Польщу та перебратися до Італії, де вже придбала власний будинок. Вони оселилися на півдні країни та розповіли про своє рішення.

Дівчина на імʼя Тетяна у своєму Instagram назвала три причини, чому втекла з Польщі. Зокрема, однією з них стало вороже ставлення поляків до українців.

Чому переїхали в Італію

"Ми переїхали з Польщі до Італії та дуже сильно про це пошкодували. Ось три причини, чому ми втекли з Лодзі. Перше — це клімат. У Польщі о третій годині дня вже ніч. А повітря настільки брудне, що страшно навіть відкрити вікно", — розповіла авторка відео.

А в Італії навколо гори і море, постійно світить сонце.

Друге — це житло.

"Оренда в Польщі стала просто неадекватною. За ціною кавалерки у Варшаві ми придбали власний будинок в Італії. Тепер ми платимо не за чужі стіни, а інвестуємо у своє майбутнє під пальмами", — зізналася Тетяна.

Відео дня
Українці переїхали з Польщі до сонячної Італії
Українці переїхали з Польщі до Італії
Фото: Instagram

Третє — ставлення людей у Польщі

"Через новини мені страшно говорити українською на вулиці. Постійна тривожність. А в Італії тим часом тотальний чіл. Тут тобі допоможуть, навіть якщо ти не знаєш мови, а вони не знають англійської. То ж ми дійсно пошкодували лише про одне, що не наважились на цей переїзд раніше", — резюмувала українка.

Українці переїхали з Польщі до Італії
Українці переїхали до сонячної Італії
Фото: instagram
українці переїхали в італію
Українці купили власний будинок в Італії
Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди поділилися своїм досвідом життя за кордоном:

  • "Після 9-ти років в Польщі, переїхав жити в Італію (вже тут майже 2 роки) і ще жодного разу не пошкодував про свій вибір! Якось так".
  • "Але ж будинок не в Римі чи Мілані купили! А в селі якомусь, де не буде ні роботи, ні інфраструктури".
  • "Так, тут дуже гарний клімат, але….тут дуже небезпечно (враховуючи наплив мусульман та темношкірих мігрантів), італійці ну дуже специфічні з їхніми "доброзичливими посмішками (хоч в мене і чоловік італієць), економіка тут в рецесії і знайти щось краще за офіціанта чи баданте дуже важко, і плюс того літо тут важко пережити (хоч я і живу біля моря)".
  • "В Італії якісь повітря ще гірша".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Також Фокус писав, чому столицю Мальти Валлетту нещодавно назвали найкращим містом світу.