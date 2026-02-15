"Во Львове дороже": украинка удивила, сколько тратит на жизнь в Испании

Украинка по имени Влада живет в Испании уже несколько лет подряд. Она призналась, что больше всего тратит с мужем на квартиру — 500 евро.

В своем Instagram девушка поделилась всеми ежемесячными обязательными расходами в солнечной Испании.

Украинка о ценах в Испании

"Мы живем недалеко от Валенсии. Но хочу уточнить, что все же это не Валенсия, а маленький город. Хотя квартира топ, с террасой и на первой линии, море через дорогу", — рассказала автор видео, добавив, что за жилье они платят 500 евро.

Большинство вариантов там были ближе к 650 евро, а вот в Валенсии за такую сумму даже комнату не снимешь, по словам Влады. А квартиры стартуют от 1000-1200 евро.

"Село на 12 тысяч населения для меня всегда лучший вариант", — признается автор видео.

Коммуналка: больше всего уходит на электроэнергию — котел, кондиционер, плита и духовка, стиральная машинка и тому подобное. Это более 200 евро. Интернет — 20 евро.

"Следующая крупная статья — еда. Нас двое, в еде себе не отказываем, но получается все равно как-то не много. Я думала, будет дорогое. Продукты на двоих без экономии — 350-400 евро", — отметила украинка.

Украинка живет в Испании на более чем тысячу евро Фото: Instagram

В месяц жизни в Испании выходит до 1100 евро на двоих (без учета бизнес-расходов девушки).

"Транспорт не считала, ездим с родителями обычно, за авто не платим. На транспорте ездили за 5 месяцев 2 раза — один раз электричка и один троллейбус", — добавила Влада.

Реакция сети

В комментариях украинцы удивились таким ценам:

"Не знаю, как вы без экономии укладываетесь в 350-400 евро на двоих. У меня с мужем так не получается, как ни крути".

"Я живу сама во Львове и здесь дороже. У меня на одну получается значительно больше сумма чем у вас на двоих".

"Возле Валенсии так дешево — это на долгий срок, или до лета? Потому что если до лета, то да, реальная цена. А если на долгий, то не верю. Вам очень повезло тогда".

