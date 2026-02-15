"У Львові дорожче": українка здивувала, скільки витрачає на життя в Іспанії

Українка на імʼя Влада живе в Іспанії вже кілька років поспіль. Вона зізналася, що найбільше витрачає з чоловіком на квартиру — 500 євро.

У своєму Instagram дівчина поділилася всіма щомісячними обовʼязковими витратами в сонячній Іспанії.

Українка про ціни в Іспанії

"Ми живемо недалеко від Валенсії. Але хочу уточнити, що все ж це не Валенсія, а маленьке місто. Хоча квартира топ, з терасою і на першій лінії, море через дорогу", — розповіла авторка відео, додавши, що за житло вони платять 500 євро.

Більшість варіантів там були ближче до 650 євро, а от у Валенсії за таку суму навіть кімнату не знімеш, за словами Влади. А квартири стартують від 1000-1200 євро.

"Село на 12 тисяч населення для мене завжди кращий варіант", — зізнається авторка відео.

Комуналка: найбільше йде на електроенергію — котел, кондиціонер, плита та духовка, пральна машинка тощо. Це понад 200 євро. Інтернет —20 євро.

"Наступна крупна стаття — їжа. Нас двоє, в їжі собі не відмовляємо, але виходить все одно якось не багато. Я думала, буде дороге. Продукти на двох без економії — 350-400 євро", — зазначила українка.

Українка живе в Іспанії на понад тисячу євро Фото: Instagram

На місяць життя в Іспанії виходить до 1100 євро на двох (без врахування бізнес-витрат дівчини).

"Транспорт не рахувала, їздимо з батьками зазвичай, за авто не платимо. На транспорті їздили за 5 місяців 2 рази — один раз електричка і один тролейбус", — додала Влада.

Реакція мережі

У коментарях українці здивувалися таким цінам:

"Не знаю, як ви без економії вкладаєтесь 350-400 євро на двох. У мене з чоловіком так не виходить, як не крути".

"Я живу сама у Львові і тут дорожче. У мене на одну виходить значно більше сума ніж у вас на двох".

"Біля Валенсії так дешево — це на довгий термін, чи до літа? Бо якщо до літа, то так, реальна ціна. А якщо на довгий, то не вірю. Вам дуже пощастило тоді".

