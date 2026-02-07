Українка купила будинок в Італії і ледь не опинилася на вулиці: що сталося (фото)

Українка купила будинок в Італії, але виявилося, що вона — не єдина власниця нерухомості. Ще двоє спадкоємців тепер можуть будь-якого дня прийти і жити там.

Історію своєї знайомої переказала українка Тетяна, яка також живе в Італії. Дівчина не готова судитися, адже на це піде багато років та грошей і не факт, що принесе перемогу.

Українка купила будинок в Італії, але є нюанс

"Я купила дім в Італії. А через рік мені прийшов лист. Лист від адвоката. Я відкриваю і читаю, що я незаконно користуюсь майном, яке частково належить його клієнтам. Клієнтам! Не клієнту. У множині!" — розповіла авторка відео.

Українка тоді подумала, що це якась помилка.

"Виявляється, дім був у спадщині. Продавець лише один з трьох спадкоємців. Двоє інших не давали згоди, грошей не отримували. І тепер юридично я володію тільки частиною дому. Решта чужа", — додала вона.

Цікаво, що будь-який з цих співвласників може просто прийти і жити в цьому домі.

"Прости зайти і він буде у своєму праві. Я не можу його вигнати. Я не можу продати цей дім, бо юридично це не мій дім. Це спільна власність", — зазначила українка.

За її словами, в Італії це навіть не шахрайство, це просто "юридична ситуація", а на суди підуть купа грошей, років та нервів.

"І жодних гарантій, що все вирішиться на твою користь", — резюмувала авторка відео.

Перед завдатком і договором завжди потрібно перевірити:

Хто реальний власник і чи всі дали згоду на продаж (Visura catastale (кадастр)). Чи немає іпотеки, арештів, судів (Visura ipotecaria). Історію власності (спадщина, дарування, частки) (Visura ipotecaria / atti notarili). Чи відповідає будинок документам і дозволам. Борги по комуналці.

Реакція мережі

У коментарях користувачі мережі наголосили, що потрібно завжди уважно перевіряти документи:

"Ну це вина нотаріуса, але звісно вже ви нічого не зробите з цим. Нотаріуси тут взагалі каста окрема людей, вони тут Боги".

"Ох…ти можна від таких історій. Добре, що не у вас".

"Я вже раз коментувала про те, що надіюсь, ти всі документи перевірила… Якби твоя знайома всі документи перевірила, то би не опинилась в цій ситуації. Це не є шахрайство, а необізнаність, поспіх, невігластво".

"Саме тому італійці витрачають додаткові кілька тисяч на юриста, який перевірить все".

