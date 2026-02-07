Украинка купила дом в Италии и едва не оказалась на улице: что произошло (фото)

Украинка купила дом в Италии, но оказалось, что она — не единственная владелица недвижимости. Еще двое наследников теперь могут в любой день прийти и жить там.

Историю своей знакомой пересказала украинка Татьяна, которая также живет в Италии. Девушка не готова судиться, ведь на это уйдет много лет и денег и не факт, что принесет победу.

Украинка купила дом в Италии, но есть нюанс

"Я купила дом в Италии. А через год мне пришло письмо. Письмо от адвоката. Я открываю и читаю, что я незаконно пользуюсь имуществом, которое частично принадлежит его клиентам. Клиентам! Не клиенту. Во множественном числе!" — рассказала автор видео.

Украинка тогда подумала, что это какая-то ошибка.

"Оказывается, дом был в наследстве. Продавец лишь один из трех наследников. Двое других не давали согласия, денег не получали. И теперь юридически я владею только частью дома. Остальное чужое", — добавила она.

Интересно, что любой из этих совладельцев может просто прийти и жить в этом доме.

"Прости зайти и он будет в своем праве. Я не могу его выгнать. Я не могу продать этот дом, потому что юридически это не мой дом. Это совместная собственность", — отметила украинка.

По ее словам, в Италии это даже не мошенничество, это просто "юридическая ситуация", а на суды уйдут куча денег, лет и нервов.

"И никаких гарантий, что все решится в твою пользу", — резюмировала автор видео.

Перед задатком и договором всегда нужно проверить:

Кто реальный собственник и все ли дали согласие на продажу (Visura catastale (кадастр)). Нет ли ипотеки, арестов, судов (Visura ipotecaria). Историю собственности (наследство, дарение, доли) (Visura ipotecaria / atti notarili). Соответствует ли дом документам и разрешениям. Долги по коммуналке.

Реакция сети

В комментариях пользователи сети отметили, что нужно всегда внимательно проверять документы:

"Ну это вина нотариуса, но конечно уже вы ничего не сделаете с этим. Нотариусы здесь вообще каста отдельная людей, они здесь Боги".

"Ох...ть можно от таких историй. Хорошо, что не у вас".

"Я уже раз комментировала о том, что надеюсь, ты все документы проверила... Если бы твоя знакомая все документы проверила, то бы не оказалась в этой ситуации. Это не мошенничество, а неосведомленность, спешка, невежество".

"Именно поэтому итальянцы тратят дополнительные несколько тысяч на юриста, который проверит все".

