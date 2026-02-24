Українка розповіла, чому тікала з Німеччини: "Мене це душить"

Українка на імʼя Влада зізналася, що вона не змогла прийняти правила життя в Німеччині. Побувши там певний час, їй довелося виїхати з країни.

Влада каже, що для неї це країна не про свободу. Хоча там "класна система", але вона контролює все за людину.

Чому українка тікала з Німеччини

"Я бачила, як німці не знали, що робити, якщо система і правила давали збій, наприклад, коли приїхало багато українців і вони не в усіх випадках мали одразу на руках скрипт — що робити", — пригадала авторка допису.

Це, за її словами, сильно відрізняється від українців, яких "викрутитися" і кмітливість завжди рятують з будь-яких ситуацій.

"Для мене надважлива свобода. Я за структуру, але коли вона душить — це вже не здорово. Простий приклад: Коли ми переїхали, мені було 16. Я закінчила на той момент школу, отримувала вже освіту бакалаврату. На що німці і німецька система казали: "В нас школа до 18 років. Ви не маєте права не піти в школу тут", — розповіла українка.

Українка Влада живе за кордоном Фото: Instagram

Влада не розуміла деяких правил, тому що вони ґрунтуються тільки на "так треба".

"Знаю, що для когось така системність — круто, і ні про що думати не треба, виконуй і матимеш. Але мене це душить, а не підтримує. Через деякий час ми переїхали з Німеччини. І більше жити я туди не повернусь", — резюмувала авторка відео.

Згодом Влада жила в кількох країнах ЄС, повертаючись також в Україну, але наразі осіла в Іспанії.

Влада обрала для життя Іспанію Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях українці подискутували на почуту тему:

"Німеччина, дуже гарна країна, все чітко, по правилам і по закону. Обожнюю".

"Люди в коментарях, що з вами. Німеччина правда важка країна. Живу тут три роки, працюю, але… тут якось не відчуваєш себе вільно, затишно, щасливо. Да, красиво, да, система вся правильна, але це все душить. Була в Польші трошки, була в Чехії пару днів і видно величезна різниця. Бідніші країни живуть щасливіше, бо більше свободи".

"Німці дуже дисципліновані, тому в них вищий розвиток".

"Міграція — лотерея, як кому пощастить, які будуть люди навколо. Обіймаю Вас".

