Украинка сбежала из Польши в "страну третьего мира" и похвасталась новым жильем (фото)

Украинка по имени Анастасия перебралась в Бангкок и рассказала о жизни там. Ранее она жила в Польше, но решила кардинально изменить свою жизнь.

В Instagram девушка показала, как теперь выглядит ее обыденность в Таиланде, где жилье стоит 700 долларов.

Украинка сбежала в Бангкок

"Я сбежала из Варшавы в страну третьего мира из-за собственной бедности... Примерно так это восприняли мои родители. Вот какая реальность: вот, что я могла позволить себе в Варшаве: старый дом, 40 минут до центра, ремонт не первой свежести. А так выглядит то, что я нашла в Бангкоке", — начала свой рассказ Анастасия.

Теперь она даже не хочет возвращаться в Европу. Новое жилье расположено всего в 10 мин до центра. Там есть много коворкингов, бассейн, тренажерный зал (на 38-м этаже), автоматы, где можно купить различные напитки или свежие фрукты.

В свободное время, по словам автора видео, там можно поваляться на диване, что-то посмотреть или наслаждаться закатом.

Квартира Анастасии в Бангкоке — 36 квадратов. Там есть кухня, зал, спальня и творческий уголок. В месяц такая недвижимость обходится украинцам в 700 долларов.

"Где вы проживаете и сколько вам обходится аренда?" — спросила она.

Реакция сети

В комментариях украинцы рассказали, что могут себе позволить за 700 долларов в других странах:

"За 700$ в Амстердаме мы можем позволить себе платить за интернет и смотреть ваши рилсы".

"В Лос-Анджелес за $700 можем себе позволить жить в палатке на улице с бомжами".

"Так некрасиво вы сказали о стране третьего мира. Тай прекрасный, с замечательными людьми. Не надо так".

"За 700 долларов в Канаде могу найти под аренду гараж за городом под жилье".

"Я живу в Швейцарии. За 700$ я могу здесь себе позволить баночку для слез, которые у меня текут после увиденного".

