Українка розповіла, чому переїхала із США на Троєщину (фото)

Українка на імʼя Настя повернулася з США додому. Тепер вона живе на Троєщині та називає причини, чому їй там набагато краще.

В Instagram дівчина показала, як відрізняється життя в Києві та за кордоном за кількома ознаками.

Українка повернулася з США на Троєщину

"5 причин, чому я переїхала з США на Троєщину. Якщо ти викликаєш швидку, ти не отримуєш рахунок на три тисячі доларів. Тут можна вийти в магазин о 12-й ночі і не боятися, що тебе прибʼють", — каже Настя.

За словами дівчини, у кавʼярнях можна "не залишати пів зарплати за два круасани і каву".

"А якщо щось зламалося, просто викликаєш безкоштовного майстра з ЖЕКу і не платиш 200 доларів тільки за те, що він подивився. Тому поки всі мріють поїхати в США, я просто сиджу вдома і думаю: "Ну навіщо ті Америки, якщо є Троєщина?" — риторично запитала авторка відео.

Українка повернулася з США додому Фото: Instagram

Українка повернулася з США додому Фото: Instagram

Українка після США живе на Троєщині Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях українці подискутували з приводу почутого. Не обійшлося і без жартів:

"Як вам одобрили візу на Троєщину? Які документи потрібно?".

"Як же тут усіх "біженок" карьожить від того, що хтось сміє радіти життю в Україні, а не мріяти про "велику та багату" Америку".

"Девочка хоче в США, зріла женщина хоче на Троєщину".

"США не для слабких… сама на грані, але розумію, що життя в Україні не буде кращим".

