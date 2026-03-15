"Як можна бути настільки слабкою на голову": українка переїхала з Італії в Польщу

Українка на імʼя Євгенія жила певний час в Італії, проте так і не змогла себе там відчути "як вдома". Вона переїхала до столиції Польщі Варшави, адже там велике українське комʼюніті.

В Instagram дівчина розповіла про причини свого рішення та чому ж покинула сонячну Італію, яка манить мільйони туристів зі всього світу.

Українка втекла з Італії

"Як можна бути настільки слабкою на голову, щоб бажати переїхати з красивої сонячної Італії до сірої та стрьомної Варшави?. Почнемо з того, що я не горю бажанням жити ні там, ні там. Мені нах**н не здалася еміграція. Я завжди хотіла будувати життя в Україні, знаходитися в українському середовищі. Мені це комфортно. Власне, тому на пʼятий рік життя за кордоном я досі веду блог українською, працюю на українську аудиторію. Вочевидь, в Італії ця моя діяльність нікому не здалася. В мене там нуль перспектив для розвитку. Нуль соціалізації", — каже Євгенія.

За словами українки, Варшава насправді дає їй більше можливостей.

"Тут величезне українське комʼюніті і звідси я зможу значно частіше їздити додому", — зазначила авторка відео.

Зокрема, в Італії Євгенія себе не бачить, адже там все "занадто повільно", "занадто традиційно".

Українка втекла з Італії Фото: Instagram

Українка втекла з Італії до Польщі Фото: Instagram

"Культура, подорожі, локації — це, звісно, так. Але це це маленька частина життя. Навіть кухня в Італії мені здебільшого не заходить. Я просто хочу все життя їсти вареники і котлети по-київськи. А ще мати під домом все, що потрібно. А не їздити на манікюр у сусіднє місто. І ні, я не зачаровуюсь Варшавою, я просто дуже прагматична", — каже Євгенія.

Українка живе тепер у Варшаві Фото: Instagram

Українка не змогла жити в Італії Фото: Instagram

Українка Євгенія багато подорожує Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях українці подискутували щодо почутого та здебільшого підтримали вибір Євгенії:

"Я раз на рік приїжджаю до Варшави зі Швейцарії, щоб наїстися вареників, походили на бʼюті процедури та до стоматолога. Жити б там не хотіла, але ваш вибір саме як блогера повністю розумію".

"Переїхала з теплих країв у Варшаву і вважаю це одним з найкращих своїх рішень. Якщо є $, у Варшаві дуже комфортно, а в тепло можна їздити на відпочинок скільки завгодно. В Україну теж їжджу кожні 1,5-2 місяці. Зручно".

"Ми живемо в Варшаві і будемо переїжджати в Італію, за 8 років хочеться змін, але це один із етапів життя і це класно, що є можливість пожити в різних країнах і вибрати для себе найкращий варіант".

"Живу більше 6 років в Іспанії. Переїзджати не збираюсь, але розумію чому можна прийняти таке рішення. Особливо якщо ви блогер на укр ринок і ваш чоловік не італієць і немає необхідності бути там".

