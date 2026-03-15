"Как можно быть настолько слабой на голову": украинка переехала из Италии в Польшу

Украинка по имени Евгения жила некоторое время в Италии, однако так и не смогла себя там почувствовать "как дома". Она переехала в столицу Польши Варшаву, ведь там большое украинское комьюнити.

В Instagram девушка рассказала о причинах своего решения и почему же покинула солнечную Италию, которая манит миллионы туристов со всего мира.

"Как можно быть настолько слабой на голову, чтобы желать переехать из красивой солнечной Италии в серую и стремную Варшаву? Начнем с того, что я не горю желанием жить ни там, ни там. Мне нах**н не показалась эмиграция. Я всегда хотела строить жизнь в Украине, находиться в украинской среде. Мне это комфортно. Собственно, поэтому на пятый год жизни за границей я до сих пор веду блог на украинском, работаю на украинскую аудиторию. Очевидно, в Италии эта моя деятельность никому не сдалась. У меня там ноль перспектив для развития. Ноль социализации", — говорит Евгения.

Відео дня

По словам украинки, Варшава на самом деле дает ей больше возможностей.

"Здесь огромное украинское комьюнити и отсюда я смогу значительно чаще ездить домой", — отметила автор видео.

В частности, в Италии Евгения себя не видит, ведь там все "слишком медленно", "слишком традиционно".

"Культура, путешествия, локации — это, конечно, да. Но это это это маленькая часть жизни. Даже кухня в Италии мне по большей части не заходит. Я просто хочу всю жизнь есть вареники и котлеты по-киевски. А еще иметь под домом все, что нужно. А не ездить на маникюр в соседний город. И нет, я не очаровываюсь Варшавой, я просто очень прагматичная", — говорит Евгения.

Реакция сети

В комментариях украинцы подискутировали относительно услышанного и в основном поддержали выбор Евгении:

"Я раз в год приезжаю в Варшаву из Швейцарии, чтобы наесться вареников, походили на бьюти-процедуры и к стоматологу. Жить бы там не хотела, но ваш выбор именно как блогера полностью понимаю".

"Переехала из теплых краев в Варшаву и считаю это одним из лучших своих решений. Если есть $, в Варшаве очень комфортно, а в тепло можно ездить на отдых сколько угодно. В Украину тоже езжу каждые 1,5-2 месяца. Удобно".

"Мы живем в Варшаве и будем переезжать в Италию, за 8 лет хочется перемен, но это один из этапов жизни и это классно, что есть возможность пожить в разных странах и выбрать для себя лучший вариант".

"Живу более 6 лет в Испании. Переезжать не собираюсь, но понимаю почему можно принять такое решение. Особенно если вы блогер на укр рынок и ваш муж не итальянец и нет необходимости быть там".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинка по имени Анастасия перебралась в Бангкок из Польши и рассказала о жизни там.

Украинка призналась, что она не смогла принять правила жизни в Германии и сбежала из страны.

Кроме того, блогерша раскрыла цены на продукты в Польше в 2026 году.