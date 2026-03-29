Украинка рассказала, почему сбежала из Грузии: "Почему-то никто не говорит" (фото)

Украинка по имени Арина пожила в Грузии полгода, но не смогла оставаться там дольше по ряду причин, которые называет минусами.

В Instagram девушка показала, что именно ей не понравилось в стране, из-за чего даже пришлось уехать оттуда в Чехию.

Украинка сбежала из Грузии

"Неочевидные минусы жизни в Грузии, о которых почему-то никто не говорит. Я пожила там полгода и вернулась обратно домой (в Чехию, — Ред.), но жить там всю жизнь с моими предпочтениями в еде мне было бы очень трудно", — говорит Арина.

Первый минус — отсутствие нормального мяса.

"Я не ем курицу и свинину, а в Грузии, кроме них, почти ничего нет. Найти свежую индейку и утку для меня было еще то испытание. И даже если находила, стоило это мясо как почка", — призналась автор видео.

Второй минус — долгая и дорогая доставка из Украины. По словам девушки, один килограмм посылки стоил 2 тысячи гривен.

Третий минус — мало продуктов для ЗОЖ-ников (ЗОЖ — здоровый образ жизни).

"Максимум, что можно найти, это безглютеновая мука", — говорит украинка.

Украинка пожила в Грузии полгода

Украинка пожила в Грузии полгода Фото: Instagram

Украинка сбежала из Грузии

Украинка сбежала из Грузии Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях мнения пользователей сети кардинально разделились:

"Блин... Как раз собиралась переезжать на лето. У меня абсолютно все пункты с вашими совпадают".

"Вы сейчас прикалываетесь, что нет мяса кроме свинины или курицы. Есть множество магазинов мясных, где можно найти разнообразное мясо. С готовкой в Сакартвело, все на изи, не знаю где вы жили в Сакартвело. В Тбилиси у меня не было проблем с продуктами, и аналогично с готовкой".

"Ты в деревне жила или где? Вот выбесила через экран".

"Я тоже из Украины, но я беженец уже как с 2014, но живем в Грузии уже столько лет, и ты права, здесь очень плохо все и мясо, и много таких. Других предметов я до сих пор удивляюсь уже, сколько мы тут живем? И люди плохие тоже не все, но есть".

