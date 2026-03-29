Украинка рассказала, почему сбежала из Грузии: "Почему-то никто не говорит" (фото)
Украинка по имени Арина пожила в Грузии полгода, но не смогла оставаться там дольше по ряду причин, которые называет минусами.
В Instagram девушка показала, что именно ей не понравилось в стране, из-за чего даже пришлось уехать оттуда в Чехию.
Украинка сбежала из Грузии
"Неочевидные минусы жизни в Грузии, о которых почему-то никто не говорит. Я пожила там полгода и вернулась обратно домой (в Чехию, — Ред.), но жить там всю жизнь с моими предпочтениями в еде мне было бы очень трудно", — говорит Арина.
Первый минус — отсутствие нормального мяса.
"Я не ем курицу и свинину, а в Грузии, кроме них, почти ничего нет. Найти свежую индейку и утку для меня было еще то испытание. И даже если находила, стоило это мясо как почка", — призналась автор видео.
Второй минус — долгая и дорогая доставка из Украины. По словам девушки, один килограмм посылки стоил 2 тысячи гривен.
Третий минус — мало продуктов для ЗОЖ-ников (ЗОЖ — здоровый образ жизни).
"Максимум, что можно найти, это безглютеновая мука", — говорит украинка.
Реакция сети
В комментариях мнения пользователей сети кардинально разделились:
- "Блин... Как раз собиралась переезжать на лето. У меня абсолютно все пункты с вашими совпадают".
- "Вы сейчас прикалываетесь, что нет мяса кроме свинины или курицы. Есть множество магазинов мясных, где можно найти разнообразное мясо. С готовкой в Сакартвело, все на изи, не знаю где вы жили в Сакартвело. В Тбилиси у меня не было проблем с продуктами, и аналогично с готовкой".
- "Ты в деревне жила или где? Вот выбесила через экран".
- "Я тоже из Украины, но я беженец уже как с 2014, но живем в Грузии уже столько лет, и ты права, здесь очень плохо все и мясо, и много таких. Других предметов я до сих пор удивляюсь уже, сколько мы тут живем? И люди плохие тоже не все, но есть".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинец прилетел в Грузию, но его сразу задержали в аэропорту. Из-за якобы украинского паспорта юноше пришлось пройти дополнительную проверку.
- Украинка раскрыла цены на продукты в Польше в 2026 году.
Кроме того, женщина предупредила, как нужно обращаться с хлебом в Польше, чтобы не заплатить штраф в почти 6 тысяч гривен.