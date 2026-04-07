Блогерка порівняла ціни на продукти в Україні та Єгипті: "Майже безкоштовно"

Українка здивувала цінами в Єгипті
Українка розповіла про ціни в Єгипті

Українка на імʼя Неля порівняла ціни на деякі продукти та таксі в Єгипті та на її батьківщині. Різниця колосальна, але не у всьому з нею погодилися користувачі мережі.

Дівчина провела мініексперимент, поділившись результатами у своєму Instagram (nelya_lototska).

Ціни в Єгипті та Україні

"Скільки вартує життя в Україні і в Єгипті?" — почала Неля.

Єгипет:

  • хліб — 1-3 грн;
  • пляшка 1,5 л води — 6 грн;
  • банани — 8-20 грн за кг;
  • манго — 25 грн;
  • полуниця — від 20 грн за кг.
українка про ціни в єгипті
Українка розповіла про ціни в Єгипті
Україна:

  • хліб — 34-40 грн;
  • вода — 25 грн;
  • полуниця — 200 грн за кг;
  • манго — від 120 грн за шт.

"В Єгипті фрукти коштують копійки", — резюмувала авторка відео.

українка про ціни в єгипті
Ціни на фрукти в Україні та Єгипті сильно різняться
українка про ціни в єгипті
Українка про ціни в Єгипті
"Якщо в Україні ви хочете проїхати на таксі, то за 10-15 хвилин ви заплатите 200-250 грн. Таксі в Єгипті дуже дешеве. За 10-15 хвилин поїздки ви заплатите 40-80 гривень. А якщо ще вмієте торгуватися, то взагалі будете їздити майже безкоштовно", — каже Неля.

українка про ціни в єгипті
Таксі в Єгипті також дешевше
"Ну і різниця", — підписала саме відео дівчина.

Реакція мережі

У коментарях українці частково не погодилися зі словами Нелі, звертаючи увагу як на середню зарплату в Єгипті, так і на недостовірність деяких цін:

  • "Таксі 200-250 гривень? В нас 200 гривень максимум, вище майже ніколи немає".
  • "Брехня. В Єгипті набагато дорожче. Була 4 роки тому там, було дуже дорого".
  • "Я прийняла рішення… Я лечу в Єгипет".
  • "Я жила в Єгипті, і таксі вартує 4-5 доларів на укр рахуйте самі, це не 40-80 грн".
  • "Ну так в Єгипті середня зарплата 200$".

