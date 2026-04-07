Блогерка порівняла ціни на продукти в Україні та Єгипті: "Майже безкоштовно"
Українка на імʼя Неля порівняла ціни на деякі продукти та таксі в Єгипті та на її батьківщині. Різниця колосальна, але не у всьому з нею погодилися користувачі мережі.
Дівчина провела мініексперимент, поділившись результатами у своєму Instagram (nelya_lototska).
Ціни в Єгипті та Україні
"Скільки вартує життя в Україні і в Єгипті?" — почала Неля.
Єгипет:
- хліб — 1-3 грн;
- пляшка 1,5 л води — 6 грн;
- банани — 8-20 грн за кг;
- манго — 25 грн;
- полуниця — від 20 грн за кг.
Україна:
- хліб — 34-40 грн;
- вода — 25 грн;
- полуниця — 200 грн за кг;
- манго — від 120 грн за шт.
"В Єгипті фрукти коштують копійки", — резюмувала авторка відео.
"Якщо в Україні ви хочете проїхати на таксі, то за 10-15 хвилин ви заплатите 200-250 грн. Таксі в Єгипті дуже дешеве. За 10-15 хвилин поїздки ви заплатите 40-80 гривень. А якщо ще вмієте торгуватися, то взагалі будете їздити майже безкоштовно", — каже Неля.
"Ну і різниця", — підписала саме відео дівчина.
Реакція мережі
У коментарях українці частково не погодилися зі словами Нелі, звертаючи увагу як на середню зарплату в Єгипті, так і на недостовірність деяких цін:
- "Таксі 200-250 гривень? В нас 200 гривень максимум, вище майже ніколи немає".
- "Брехня. В Єгипті набагато дорожче. Була 4 роки тому там, було дуже дорого".
- "Я прийняла рішення… Я лечу в Єгипет".
- "Я жила в Єгипті, і таксі вартує 4-5 доларів на укр рахуйте самі, це не 40-80 грн".
- "Ну так в Єгипті середня зарплата 200$".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Дівчина відвідала Єгипет. Вона відпочивала в Каїрі протягом тижня, активно вивчаючи місцеву культуру.
- Українка на імʼя Аріна повернулася додому з-за кордону вперше за пів року. Вона сильно здивувалася, коли зайшла до супермаркету в Україні.
Крім того, українка повернулася додому з Норвегії. За три місяці вона помітила кілька суттєвих відмінностей рідної країни.