Блогерша сравнила цены на продукты в Украине и Египте: "Почти бесплатно"
Украинка по имени Неля сравнила цены на некоторые продукты и такси в Египте и на ее родине. Разница колоссальная, но не во всем с ней согласились пользователи сети.
Девушка провела мини-эксперимент, поделившись результатами в своем Instagram (nelya_lotototska).
Цены в Египте и Украине
"Сколько стоит жизнь в Украине и в Египте?" — начала Неля.
Египет:
- хлеб — 1-3 грн;
- бутылка 1,5 л воды — 6 грн;
- бананы — 8-20 грн за кг;
- манго — 25 грн;
- клубника — от 20 грн за кг.
Украина:
- хлеб — 34-40 грн;
- вода — 25 грн;
- клубника — 200 грн за кг;
- манго — от 120 грн за шт.
"В Египте фрукты стоят копейки", — резюмировала автор видео.
"Если в Украине вы хотите проехать на такси, то за 10-15 минут вы заплатите 200-250 грн. Такси в Египте очень дешевое. За 10-15 минут поездки вы заплатите 40-80 гривен. А если еще умеете торговаться, то вообще будете ездить почти бесплатно", — говорит Неля.
"Ну и разница", — подписала само видео девушка.
Реакция сети
В комментариях украинцы частично не согласились со словами Нели, обращая внимание как на среднюю зарплату в Египте, так и на недостоверность некоторых цен:
- "Такси 200-250 гривен? У нас 200 гривен максимум, выше почти никогда нет".
- "Вранье. В Египте намного дороже. Была 4 года назад там, было очень дорого".
- "Я приняла решение... Я лечу в Египет".
- "Я жила в Египте, и такси стоит 4-5 долларов на укр считайте сами, это не 40-80 грн".
- "Ну так в Египте средняя зарплата 200$".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Девушка посетила Египет. Она отдыхала в Каире в течение недели, активно изучая местную культуру.
- Украинка по имени Арина вернулась домой из-за границы впервые за полгода. Она сильно удивилась, когда зашла в супермаркет в Украине.
Кроме того, украинка вернулась домой из Норвегии. За три месяца она заметила несколько существенных отличий родной страны.