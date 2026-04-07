Блогерша сравнила цены на продукты в Украине и Египте: "Почти бесплатно"

Украинка по имени Неля сравнила цены на некоторые продукты и такси в Египте и на ее родине. Разница колоссальная, но не во всем с ней согласились пользователи сети.

Девушка провела мини-эксперимент, поделившись результатами в своем Instagram (nelya_lotototska).

Цены в Египте и Украине

"Сколько стоит жизнь в Украине и в Египте?" — начала Неля.

Египет:

хлеб — 1-3 грн;

бутылка 1,5 л воды — 6 грн;

бананы — 8-20 грн за кг;

манго — 25 грн;

клубника — от 20 грн за кг.

Украинка рассказала о ценах в Египте

Украина:

хлеб — 34-40 грн;

вода — 25 грн;

клубника — 200 грн за кг;

манго — от 120 грн за шт.

"В Египте фрукты стоят копейки", — резюмировала автор видео.

"Если в Украине вы хотите проехать на такси, то за 10-15 минут вы заплатите 200-250 грн. Такси в Египте очень дешевое. За 10-15 минут поездки вы заплатите 40-80 гривен. А если еще умеете торговаться, то вообще будете ездить почти бесплатно", — говорит Неля.

"Ну и разница", — подписала само видео девушка.

Реакция сети

В комментариях украинцы частично не согласились со словами Нели, обращая внимание как на среднюю зарплату в Египте, так и на недостоверность некоторых цен:

"Такси 200-250 гривен? У нас 200 гривен максимум, выше почти никогда нет".

"Вранье. В Египте намного дороже. Была 4 года назад там, было очень дорого".

"Я приняла решение... Я лечу в Египет".

"Я жила в Египте, и такси стоит 4-5 долларов на укр считайте сами, это не 40-80 грн".

"Ну так в Египте средняя зарплата 200$".

