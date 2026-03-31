Украинка вернулась домой из Норвегии и кое-что здесь заметила: "Вообще по-другому"

Украинка по имени Лиза вернулась домой из Норвегии. За три месяца она заметила несколько существенных отличий родной страны.

Девушка назвала положительные стороны, которые она видит в Украине даже во время войны. Своей историю украинка поделилась в Instagram.

"Я три месяца живу в Украине после Норвегии и вот три вещи, которые я заметила в Украине. Спойлер: вы можете со мной не согласиться. Первое — это продукты. И мне очень нравится, что в Украине очень большой выбор. Если вдруг тебе захотелось чего-то сладкого, вот такой базовый минимум мы имеем. Поэтому я сто процентов ставлю 10 из 10, потому что несмотря на ситуацию в стране, полки реально забиты", — говорит Лиза.

Второй позицией автор видео выделяет медицину.

"И здесь я хочу поговорить о наболевшем. В Украине медицина очень доступна. Это факт. Но когда заходит разговор об очередях, я этого очень не люблю. А точнее я говорю о тех людях, которые не хотят стоять в очереди и они такие типа: "А мне только спросить", — отметила девушка.

"А в-третьих. Не знаю, согласитесь ли вы со мной или нет. Когда вы приезжаете в свой родной город, в свою родную страну, вы начинаете чувствовать себя вообще по-другому. Как-то живее, ярче", — призналась автор видео.

По словам Лизы, ее ментальное состояние в Украине намного лучше, чем в Норвегии.

Реакция сети

В комментариях пользователи сети подискутировали относительно услышанного:

"Очень отзывается. Я вернулась из США. Медицина пункт самый главный. Сейчас в Нидерландах, и хочу жить или близко к Украине, или в Украине. Потому что у нас больше свободы несмотря на все".

"Обожаю Украину, сейчас в Германии, но только дома чувствую себя живой и счастливой".

"Вы правы во всех пунктах! И выглядите вы в Украине ну очень красиво!!!".

"Чужое всегда будет чужим, не те хаты, не те леса, не те реки".

