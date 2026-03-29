Беженка рассказала, почему выехала из безопасной страны и вернулась в Украину (видео)
Женщина по имени Руслана вернулась из Германии в Украину, ведь не виделась с мамой и не была в родном Чернигове два года.
В TikTok она показала, как добиралась на родину, чтобы сделать родному человеку сюрприз на день рождения.
Женщина вернулась из Германии в Украину
"Мы вернулись в Украину. Два года я не была дома и однажды я решила: я больше не могу, я не хочу ждать, все. И купила билет домой. Самолет до Варшавы, пересадка на автобус до Киева. Первое желание это было съесть наш хот-дог. На границе мы встречаем наше украинское солнышко и душа так радуется. Я просто еду и плачу", — рассказала автор видео.
По словам Русланы, дорога была тяжелая, но долгожданная.
"Я жду встречи с мамой, которая даже не догадывается, что мы приедем. Пересадка в Чернигов — и все, мы почти дома. Заходим домой — мама в шоке. Мы хотели сделать сюрприз ко дню рождения. Мама плачет, я плачу, мы не виделись два года. И это, конечно, лучший подарок для нее", — говорит украинка.
Хотя они часто созванивались на расстоянии, этого было мало.
Впрочем, уже через неделю Руслана снова возвращается в Германию.
Реакция сети
В комментариях украинцы отметили, что это лишь отпуск дома, а не возвращение:
- "Мы вернулись, но через неделю обратно домой, в Германию".
- "Вы не вернулись, а приехали к маме в гости — это две разные вещи!".
- "Чернигов очень красивый город. С возвращением вас".
- "Чернигов родненький... Я тоже к маме приехала в феврале... Скучаю уже".
